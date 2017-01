Nieuwe medewerkers bij Duurzaam Gebouwd

Begin januari zijn Lafee Smeets, Niels Geenen en Berry Vonk begonnen bij Duurzaam Gebouwd. Smeets en Geenen op de marketingafdeling, Vonk bij het salesteam.

Smeets is de nieuwe medewerker Communicatie & PR. Ze heeft net haar studie Art and Economics aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht afgerond en houdt er erg van om haar creativiteit in te zetten om zo te komen tot de meest innovatieve communicatieproducten. “Ik heb een enorme interesse in alles wat met communicatie, marketing en pr te maken heeft”, vertelt Smeets. “Ik kan plannen en organiseren als geen ander en krijg energie van het oplossen van ingewikkelde communicatie vraagstukken. Ik geloof erin dat merken hun boodschap beter overbrengen door visuele verhalen te vertellen.” Ze houdt zich bezig met communicatie en pr rondom de merken Duurzaam Gebouwd en Building Holland. “Ik verwacht me hier verder te ontwikkelen en begin dan ook vol energie en enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging.” Smeets is te bereiken via smeets@duurzaamgebouwd.nl en 06-25153564.

Marketing- en communicatiespecialist Niels Geenen

Geenen is aan de slag gegaan als marketing- en communicatiespecialist. Hij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan in verschillende rollen binnen een marketing- en reclamebureau. Hier heeft hij klanten uit veel sectoren voorzien van advies op het gebied van marketing, communicatie en strategie. Daarnaast heeft hij B2B-projecten begeleid van begin tot eind. Bij Duurzaam Gebouwd ziet hij zijn verschillende interesses gecombineerd. “Sinds mijn studie heb ik al een bijzondere interesse voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de rol van marketing- en communicatiespecialist kan ik mijn kennis en ervaring inzetten voor een speler die zich sterk maakt voor de verduurzaming van een hele sector.” Bij Duurzaam Gebouwd gaat Geenen alle merken en producten van Duurzaam Gebouwd versterken. In nauwe samenwerking met het team gaat hij zich bezig houden met zowel corporate- als merkgerichte marketing- en communicatiestrategieën en de conceptuele en creatieve vertaling hiervan. Geenen is te bereiken via geenen@duurzaamgebouwd.nl en 06-15156878.

Accountmanager Berry Vonk

Vonk heeft ruim 11 jaar ervaring binnen uitgeverijen en mediabedrijven als accountmanager. “Ik ben een salesprofessional in hart en nieren. In mijn rol als accountmanager vind ik het belangrijk om de schakel te zijn tussen onze klant en ons bedrijf om samen te streven naar een zo optimaal resultaat voor ons allemaal.” Zijn doel is om van Duurzaam Gebouwd en Building Holland een nog breder netwerk te maken, waardoor er nog meer waardevolle, winstgevende en duurzame contacten gelegd kunnen worden. “Building Holland 2017 is al nagenoeg uitverkocht. Hierdoor komt mijn focus voornamelijk te liggen bij het realiseren van onze ambities voor 2018. Door deze ambities te realiseren gaan we van Building Holland nog meer het integrale event van de bouw- en vastgoedsector maken.” Vonk is te bereiken via vonk@duurzaamgebouwd.nl en 06-11092020.