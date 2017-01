Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Rehau

Sinds kort is Rehau partner van Duurzaam Gebouwd. Algemeen directeur Bouw Joost Saelens stelt zijn bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Sinds de oprichting van onze onderneming hebben we als streven met individuele kunststofrecepturen nieuwe toepassingsgebieden open te stellen. Ons uitgangspunt is om conventionele materialen vervangen door polymeren. Daarnaast willen we met creatieve systeemoplossingen een meerwaarde creëren voor onze klanten in de bouw, de automotive en de industriële sector. Onze activiteiten zijn gericht op de onderwerpen van de toekomst, zoals energiebesparing, duurzame energie, watermanagement, mobiliteit en future living."

Op welke manier(en) zet REHAU zich op duurzaamheid?

"We helpen onze klanten duurzamer te handelen. Door haar innovatiekracht en inspelend op de behoeften van de klant creëren we op elkaar afgestemde producten en totaaloplossingen. Zo kunnen klanten hun energie-efficiëntie verhogen, kosten besparen en zorgen voor kwaliteit van leven. Daarnaast zijn we ons als producerende onderneming bewust van de effecten van haar activiteiten op het klimaat en het milieu. Al onze vestigingen treffen, controleren en evalueren daarom voorzieningen voor het ontzien van resources en voor een efficiënt omgaan met energie. Door geoptimaliseerde productietechnologieën en processen willen we op een verantwoorde manier natuurlijke grondstoffen gebruiken, emissies beperken en negatieve effecten voor mens en milieu zo gering mogelijk houden. In een speciaal opgesteld duurzaamheidsrapport is te lezen hoe we onze inzetten op het gebied van duurzaamheid. We hebben 3 verschillende doelstellingen gesteld op het gebied van duurzaamheid tot 2020:

Vermindering van het primaire energieverbruik met 30%: een verantwoorde omgang met resources en bescherming van het milieu hanteren wij als kernwaarden. Alle ecologische verbeteringen hebben ook een economisch nut: wij besparen kosten en vergroten zo onze concurrentiekracht. Met programma’s en afzonderlijke maatregelen bevorderen wij in alle geledingen van ons bedrijf de energie-efficiëntie en het ontzien van resources. Hierbij gaan we vaak verder dan wettelijk is.

Vermindering van de CO 2 -emissies met 25%: gekoppeld aan de verbetering van de energie-efficiëntie realiseren wij verminderingen van rechtstreekse emissies op onze productielocaties, waar fossiele bronnen zoals gas, olie en steenkool worden gebruikt. Wij zijn erin geslaagd om in 3 jaar tijd een totale emissiereductie van 150.000 ton CO 2 te verwezenlijken. Dat komt overeen met een reductie van de specifieke CO 2 -emissies van 5% ten opzichte van 2009.

Naar welke duurzame producten en/of diensten die jullie leveren, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“We leveren diverse producten op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid:

Hygiënisch geoptimaliseerde drinkwatertechnologie Rautitan: Met dit leidingsysteem bieden we een totaalpakket voor een veilig en schoon transport van drinkwater. Om zeker te zijn van een lange levensduur gebruiken we hoogwaardige materialen.

Het systeem voor vloerverwarming- en koeling Rautherm: Voor een behaaglijke en energie-efficiënte warmteverdeling bieden we een compleet vloerverwarmingsassortiment met een betrouwbare PE-Xa buis, diverse verlegsystemen en verschillende verdeel- en regeltechnieken voor een optimale temperatuurbeheersing. Deze systeemoplossing is tot in het kleinste detail doordacht en perfect op elkaar afgestemd.

Het antibacteriële systeem voor de gecontroleerde ventilatie: Met de lucht-aardwarmtewisselaar Awadukt Thermo antibacterieel leveren we een doelgerichte bijdrage tot de efficiencyverbetering van de verse luchttoevoer in gebouwen. Deze wisselaar maakt gebruik van de energieopslagcapaciteit van de bodem met een horizontaal geplaatst buizensysteem voorzien van een antibacteriële binnenlaag. Via deze lucht-aardwarmtewisselaar worden kosten en energie bespaard en tegelijkertijd wordt ook de luchtkwaliteit in een gebouw aanzienlijk verbeterd.

Geavanceerde energie-efficiëntie met Geneo-kunststof raamprofielen: Dit is het eerste volledig glasvezelversterkte raamprofielsysteem vervaardigd uit het hightech materiaal Rau-Fipro. Ramen uit Geneo-profielen helpen om het energieverlies in een woning merkbaar te verminderen. Dankzij de hoogste warmte-isolatiewaarden bieden de profielen een maximale energiebesparing."

Waarom is Rehau partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Wij als Rehau Nederland willen graag kennis delen met de markt en ons netwerk uitbreiden in de bouwkolom. Wij zien Duurzaam Gebouwd als ideale partner om deze doelstellingen te behalen.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“We zijn druk bezig met ontwikkelingen rondom het begrip Nul-op-de-meter onder meer met nieuwe kunststof raamprofielsystemen die in de loop van 2017 op de markt verschijnen. Daarnaast werken we aan prefab ontwikkelingen: sneller installeren, arbeidstijdverkorting en afval besparen op de bouw. Over deze ontwikkelingen brengen we binnenkort meer informatie naar buiten.”