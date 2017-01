ABN AMRO Duurzame 50: Stefan van Uffelen nomineert...

In een interview met programmamanager Stefan van Uffelen van MVO Netwerk Beton laat hij zien wat de ABN AMRO Duurzame 50 hem heeft gebracht en waarom het volgens hem belangrijk is om een kandidaat te nomineren voor de felbegeerde award.



Wat heeft de award je gebracht?

Vanuit internationaal oogpunt is het handig om een award te hebben, op de lange termijn heb je er wat aan. Ik vond het heel gaaf dat op die manier mijn werk met de DGBC beloond werd. De award hangt thuis in mijn kantoor en ik ben er nog steeds trots op. Het staat mooi op mijn cv. Ik heb het er overigens nog niet opstaan, maar ik doe ook niet zo veel met mijn cv.

Wie is je persoonlijke favoriet voor 2017?

Ik zou minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst nomineren. Vanwege zijn maatregel dat alle kantoren in 2023 minimaal het energielabel C moeten hebben. Dat is de maatregel die dit jaar de meeste impact heeft.

Waarom zou je nomineren voor de Duurzame 50?

Het is goed om mensen en hun inspanningen zichtbaar te maken en het is een leuke manier om het mooie werk te belonen. Zoals gezegd zou ik minister Blok nomineren. Voor hem is het mooi dat hij niet altijd maar kritiek krijgt, maar ook beloond wordt voor de wapenfeiten die de sector vooruit helpen.

Wat heb je uiteindelijk gedaan met je prijs (de geldprijs)?

Ik heb zonnepanelen gelegd op de nieuwe voetbalkantine van FC Moerkapelle. Vanuit onze keuken kan ik ze zien liggen. Mijn beide zoons voetballen bij die club.

ABN AMRO Duurzame 50

Stefan van Uffelen won in 2014 de ABN AMRO Duurzame 50, destijds de ‘Duurzame 50 Vastgoed NL 2014’. Ook in 2017 wordt de ABN AMRO Duurzame 50 weer uitgereikt, tijdens het exclusieve Green Tie Gala op 12 april. De avond staat wederom in het teken van veel entertainment, netwerkmomenten en als hoogtepunt de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50. Kijk voor meer informatie op de officiële website van het Green Tie Gala en de ABN AMRO Duurzame 50. Nomineer direct uw favoriet!

Foto: Stefan van Uffelen (midden, vooraan) wint de ABN AMRO Duurzame 50 (destijds Duurzame 50 Vastgoed NL) tijdens het Green Tie Gala van Building Holland 2014