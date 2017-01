Pensioenfonds en verzekeraar vergroten beleggingen zorg en wonen

Pensioenfonds Zorg en Welzijn en Aegon Nederland vergroten de beleggingen in Nederlands zorgvastgoed met in totaal € 200 miljoen. Het betreft beleggingen in kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

De voorzieningen worden verspreid over 4 zorgconcepten. Ze richten zich op verschillende inkomensgroepen met een huur vanaf 750 euro per maand, inclusief diensten als energie en schoonmaak.

Fijne plek als thuis bieden

“Een belegging in onze sector is natuurlijk extra bijzonder voor ons pensioenfonds”, geeft directeur Peter Borgdorff van pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZG) aan. “De groep ouderen die niet meer zelfstandig kan wonen neemt in de nabije toekomst alleen maar toe. En het is belangrijk dat er voldoende capaciteit is om deze ouderen een fijne plek te bieden die voelt als thuis.”

Naar verwachting wordt € 200 miljoen tegen eind 2018 geïnvesteerd in een aantal nieuwe locaties in Nederland. De belegging verloopt via Amvest, de fondsmanager die PFZG en Aegon in 1997 samen zijn gestart. Het totale gecommitteerde kapitaal aan het fonds wordt hiermee € 300 miljoen, waarbij een verdere uitbreiding in de lijn der verwachting ligt.

“Zorg en pensioen zijn direct met elkaar verbonden”, vertelt CEO Maarten Edixhoven van Aegon Nederland. Wij investeren graag in langetermijnbeleggingen met maatschappelijke relevantie en een goed rendenement voor onze pensioendeelnemers. De uitbreiding van onze investering in het Amvest Living & Care Fund past hier uitstekend bij.”