Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: LG Electronics

Sinds kort is LG Electronics partner bij Duurzaam Gebouwd. In dit interview stelt directeur Air Solutions Richard de Waal van LG Electronics Benelux het bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“LG Electronics is wereldwijd leider en technologisch innovator op gebied van elektronica. Het bedrijf bestaat uit 4 onderdelen: Home Appliance & Air Solutions, Mobile Communications, Home Entertainment en Vehicle Components. In het productenportfolio zijn diverse technische hoogstandjes te vinden, zoals oled-televisies, mobiele apparaten, airconditioners, wasmachines en koelkasten. Innovatie zit in ons DNA. Dankzij de slagkracht van het bedrijf is het eenvoudiger om technologieën, innovaties en kennis uit te wisselen en toe te passen. Hierdoor staat productontwikkeling nooit stil. Neem bijvoorbeeld de ledtechnologie: die passen we niet alleen toepassen in led-tv’s of bij het energiezuinig verlichten van gebouwen, maar inmiddels ook in de auto-industrie. Of de productontwikkeling van LG Chemicals, waarbij we batterijen maken voor de elektrische auto’s van onder meer General Motors. Deze innovaties hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf een batterij kan introduceren voor energieopslag om energie uit zonnepanelen efficiënt op te slaan. Zeker voor NOM-projecten biedt dit een toegevoegde waarde. Het kan echter altijd efficiënter, zuiniger en slimmer. Daarom blijven we innoveren.”

Op welke manier(en) zetten jullie in op duurzaamheid?

“Onze oplossingen onderscheiden zich op het vlak van zowel energie-efficiëntie als het gebruik van milieuvriendelijke en recyclebare materialen gedurende het productieproces. Dit is terug te zien in het gehele productportfolio van het bedrijf. Voor de tak Air Solutions staan de thema’s energieterugwinning, energiebesparingen en milieuvriendelijkheid centraal. Zo’n 10 jaar geleden maakte de onderneming een switch van airco-specialist naar aanbieder van complete HVAC-oplossingen onder de naam LG Air Solutions. Deze bedrijfstak is inmiddels uitgegroeid tot de snelst groeiende aanbieder van klimaatoplossingen in de Nederlandse markt. Deze duurzame klimaatoplossingen zijn geschikt voor iedere ruimte en voor elk doel, waaronder airconditioners en warmtepompen. LG Solar beschikt over aanvullende producten op het gebied van energieopslagsystemen en zonnepanelen. We kijken continu hoe de producten efficiënter en duurzamer kunnen zijn om eindgebruikers te helpen minder CO 2 uit te stoten. Daarnaast hebben we ons het doel gesteld om groener te ondernemer. Zo heeft LG een Green 2020 Strategy geformuleerd. Hierin staat onder meer dat het bedrijf de uitstoot van broeikasgassen met 40% wil verminderen en het gebruik van water met 30% wil reduceren voor 2020. Ook staat hierin dat het bedrijf 15% van de corporate omzet gaat investeren in nieuwe groene energie initiatieven.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die LG Electronics levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Vooral onze warmtepompen, waaronder de LG Multi V, zijn bijzonder populair. Dankzij flinke innovatie vanuit LG heeft Multi V (zie foto bovenaan) zich bewezen als een van de meest energiezuinige systemen in de markt. Het onafhankelijke keuringsinstituut Eurovent heeft de topspecificaties zelfs erkend met een certificaat. Daarnaast neemt onze Therma V-oplossing toe aan populariteit, mede omdat deze warmtepomp in aanmerking komt voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Deze warmtepomp voor de verwarming en warmwatervoorziening van woningen springt in op een nieuwe trend in de woningbouw: een groeiende behoefte aan energiezuinige oplossingen. Zeker in combinatie met de LG Solar-panelen, energiemonitoring en de mogelijkheid om deze opgewekte energie op te slaan op de eigen energieopslagbatterij heeft LG een totaaloplossing die kan worden toegepast in zowel de nieuwbouw- als de renovatiemarkt. Tenslotte hebben we in 2016 de LG Inverter Scroll Chiller line-up geïntroduceerd. Dit is een line-up van luchtgekoelde warmtepompen voor commercieel gebruik. De eerste projecten zijn succesvol afgerond en naar verwachting neemt de vraag naar dit product de komende periode verder toe. Enerzijds komt dit door de uitfasering van R22 die voortvloeit uit de internationale afspraken met betrekking tot de F-gassen verordening, waardoor er een grote vervangingsmarkt van R22 Chillers aankomt. Anderzijds is de verwachting dat de Europese wet- en regelgeving steeds scherper kijkt naar de hoeveelheid koudemiddelinhoud per m2. Deze energie-efficiënte modellen springen daarom perfect in op de toenemende vraag vanuit de markt.”

Een illustratie van een woning met de Therma V-warmtepomp.

Welk door jullie uitgevoerd project of geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“We zitten in de afrondende fase van een nieuwbouwproject voor Zorgplein Sanaforum in het Limburgse dorp Brunssum. Het bedrijf is nauw betrokken bij dit project met het duurzame VRF heat-recoverysysteem Multi V. Het bijzondere aan dit project is de koeling en verwarming per ruimte. Daarnaast kan per ruimte het energieverbruik gemonitord worden en, indien nodig, gecorrigeerd. Dit voorkomt energieverspilling. Als dit project afgerond is, geldt dit als de meest duurzame zorginstelling van Nederland.”

Waarom is LG Electronics partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Er liggen ontzettend veel kansen voor de bouw- en vastgoedsector om te verduurzamen. Er is een duidelijk besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid en een algehele tendens om minder energie te verbruiken en uitstoten. Vanuit LG Air Solutions is het bedrijf nauw betrokken bij tal van renovatie- en bouwprojecten. Op het vlak van nieuwbouw en de bestaande gebouwde omgeving worden steeds vaker LG-technologieën ingezet om te verduurzamen. Daarom zien we het als onze taak om deze kennis te delen. Daarnaast leren we graag van anderen, want het kan altijd beter. Alleen als de bouw- en vastgoedsector samen optrekken met de partijen die de technologieën maken, kunnen we echte verandering teweegbrengen.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Verdere verduurzaming is noodzakelijk, zodat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verdwijnt. Daarnaast is het noodzakelijk dat we efficiënter met energie omgaan. Hierin zijn al grote stappen gemaakt, maar de komende jaren verwachten we, mede door nog beter gebruik van efficiënte totaaloplossingen, dat er steeds meer vooruitgang wordt geboekt. Duurzaamheid wordt steeds breder gedragen in de samenleving, denk aan nieuwbouwprojecten met nul-op-de-meter en BREEAM-gecertificeerde kantoorpanden. Door dergelijke initiatieven wordt er steeds beter nagedacht over het gebruik van totaaloplossingen, al vanaf de ontwerpfase. En daar moeten we naartoe om echt duurzaam te zijn.”