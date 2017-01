Hoge Haagse woontoren met WKO

Het nieuwbouwproject Hoge Regentesse in Den Haag wordt ongeveer 70 meter hoog en verschijnt aan de zuidkant van het centrum. Het ASR Dutch Core Residential Fund kocht de 128 appartementen en naast de woontoren wordt een zelfstandige commerciële ruimte van 3.000 m2 gerealiseerd.

HD Groep en Van Wijnen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, architectuur en realisatie van de Hoge Regentesse. Het project bestaat uit 128 appartementen, een bovengrondse parkeergarage en een zelfstandige commerciële ruimte van 3.000 m2. Het woongebouw met 23 etages wordt circa 70 meter hoog en wordt voorzien van een duurzaam WKO-systeem. De woningen krijgen huurprijzen in het middensegment, waaraan een grote behoefte is in Den Haag. De start bouw van het project is gepland in het 4e kwartaal van 2017.

"Den Haag is een snelgroeiende stad met een toenemende vraag naar huurappartementen in het middensegment. De appartementen van de Hoge Regentesse sluiten goed aan bij deze vraag. Daarbij is het een mooie kans om onze portefeuille in Den Haag uit te breiden”, vertelt fund director Robbert van Dijk van ASR Dutch Core Residential Fund.

Commerciële ruimte te huur of koop

CBRE heeft de ontwikkelcombinatie HD Groep en Van Wijnen geadviseerd in het optimaliseren van het woonprogramma en heeft de verkoop van de woontoren begeleid. Een van de aanvullende wensen voor het ontwerp was om de woontoren duurzaam te ontwikkelen en te bouwen. De commerciële ruimte van circa 3.000 m2 is nog beschikbaar voor verhuur of koop.