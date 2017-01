Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Emergo

Als nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd stelt Emergo-directeur Koos Wessels zijn bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Onze kernactiviteit is het leveren en monteren van prefab-oplossingen voor de hele gebouwschil van de woning. Hierbij denken we aan prefab dakelementen inclusief de eventuele zonnepanelen (BIPV), prefab gevels en woonmodules. Denk hierbij aan prefab uitbouwen en badkamers (zie foto).”

Op welke manieren zetten jullie in op duurzaamheid?

“Het dak van een woning is dé plek om energie op te wekken. Emergo ontwikkelt gebouwgeïntegreerde energiecollectie voor de grootschalige seriematige woningbouw. We hebben mooie oplossingen, die het duurzaam opwekken van energie haalbaar maken voor de grootschalige woningbouw. Dat betreft zowel de nieuwbouw als renovatie.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Emergo levert, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Het grootst is de vraag naar ons Energiedak 1.0. Dit BIPV-dak is in de fabriek volledig voorbereid voor een snelle en strakke montage van de pv-panelen. De waterdichting ligt onder de panelen. Het is een KOMO-gecertificeerde constructie.”

Welk door jullie uitgevoerd project of geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Stroomversnelling past dit bovengenoemde dak al veelvuldig toe. Deze elementen zijn duurzaam, omdat we deze daken hebben ontwikkeld met behulp van beproefde technieken. We leveren en monteren deze producten zelf en garanderen zo de kwaliteit.”

Wat is de reden dat Emergo partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

“De belangrijkste reden is dat Emergo graag een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van duurzaam bouwen in Nederland. We hebben met elkaar de uitdaging om de gestelde Europese doelen te halen. Dit kan alleen met kennisdeling en hiervoor is Duurzaam Gebouwd een goed platform. Wij hopen kennis in te brengen en kennis te halen, zodat we samen verder komen.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht Emergo de komende jaren?

“Wij verwachten de komende jaren een verdere ontwikkeling naar meer duurzame zonne-energie. We focussen ons op het Emergo Energiedak 2.0, warmtecollectie uit het geveloppervlak, gecombineerd met de juiste aangekoppelde installaties.”