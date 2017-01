ABN AMRO Duurzame 50: 'Erkenning krijgen als voorvechter'

Jan Willem van de Groep won in 2015 de ABN AMRO Duurzame 50 [destijds Duurzame 50 Vastgoed NL]. In een interview vertelt hij wat de award hem heeft gebracht en hoe hij zijn prijs aanwendde. "Het is mooi om als voorvechter van duurzaam bouwen erkenning te krijgen voor je werk."

Foto: Jan Willem van de Groep (r) wordt geïnterviewd tijdens het Green Tie Gala 2015.

Wat heeft de award je gebracht?

"Een forse toename van aanvragen voor presentaties. In datzelfde jaar ontving ik de klimaatpenning en had ik een hoge ranking in de Duurzame 100 van Trouw. Dat was ongetwijfeld een gevolg van de award. Verder heb ik er eigenlijk niet zo veel mee gedaan. 'Groene' profilering vind ik maar niets, want ik ben voor innovatie in de bouw. Dat doe je per definitie om de wereld vooruit te helpen. Groene initiatieven remmen maar al te vaak innovatie, omdat ze radicale stappen in de weg zitten. Ik heb dus ook besloten om na het winnen van de prijs snel dat groene imago af te schudden en me te concentreren op het creëren van condities waarmee we grote sprongen kunnen maken. Innovatie vormt wat mij betreft daarin de sleutelrol."

Wie is je persoonlijke favoriet voor 2017?

"Hoewel ik me even van een voorkeur voor de winnaar van 2017 onthoud, was me opgevallen dat er vorig jaar veel vrouwen in de top 10 zaten. Hopelijk zien we dat dit jaar wederom."

Waarom zou je nomineren voor de ABN AMRO Duurzame 50?

"Het is mooi om als voorvechter van duurzaam bouwen erkenning te krijgen voor je werk. Over het algemeen zijn de mensen die in de top 50 staan geen mensen met een 9 tot 5 baantje. Het zijn mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om de wereld beter achter te laten dan die was toen zij begonnen. Hoewel de bouwsector een grote economische betekenis heeft en een van de meest vervuilende sectoren is, merk ik dat de maatschappelijke waardering erg laag is voor duurzame initiatieven. Dat geldt ook voor de mensen die in de bouw- en vastgoedsector werken. Deze prijs geeft die mensen de betekenis die ze verdienen."

Wat heb je uiteindelijk gedaan met je prijs?

"Die heb ik besteed aan het opzetten van een studentenproject. Challenge the Future spant zich in om samen met studenten innovaties te bedenken waardoor de bouwsector aanzienlijk goedkoper kan produceren. Zo zijn we nu bezig om een team samen te stellen waarmee we de productietechnologie willen ontwikkelen, waarmee een normaal huis voor € 25.000 gebouwd kan worden. Overigens zijn sponsoren nog steeds welkom."