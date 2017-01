Installateur neemt 5.000 onderhoudscontracten voor woningen over

Installatiebedrijf Feenstra neemt de woning-gerelateerde installaties over van technisch dienstverlener Unica. Het gaat om ruim 5.000 onderhoudscontracten, inclusief het bijbehorende installatiewerk.

Dit melden beide bedrijven. “De installatietak en de medewerkers komen tot hun recht in ons op de woningbouw gespecialiseerde bedrijf”, stelt algemeen directeur Henjo Groenewegen van Feenstra. “Hierbij richten we ons op het beheer en onderhoud van huisgebonden systemen. Daarom heeft Unica ook gekozen om de activiteiten bij ons onder te brengen.” Feenstra telt in ons land circa een miljoen onderhoudscontracten.

Continuïteit voor klanten en medewerkers

Unica-vestigingsdirecteur Ivo Olde Meule is blij met deze overname. “Feenstra’s overname van de onderhoudscontracten zorgt voor continuïteit voor onze klanten en onze medewerkers. Dat is voor ons van groot belang.” Unica richt zich op de zakelijke markt en het onderhouden van cv-installaties in woningen past niet meer in de strategie van het bedrijf. Overigens worden de 6 betrokken Unica-medewerkers ingezet bij Feenstra, zodat alle banen behouden blijven.