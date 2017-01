Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Radiair

Sinds kort is Radiair partner van Duurzaam Gebouwd. Directeur Falko Ruijl stelt zijn bedrijf voor.

Wat zijn de kernactiviteiten van Radiair?

“Radiair Totaalinstallatie is een middelgroot installatiebedrijf, dat zijn diensten aanbiedt op alle vlakken van de installatietechniek. Dit is een breed scala: van werktuigbouwkundige, elektrotechnische, meet- en regeltechnische installaties tot het gebied van gecertificeerde beveiligings- en brandmeldinstallatie. Daarbij vinden we dienstverlening naar onze klanten erg belangrijk. Dit proberen we te bereiken met onze onderhoud- en beheerafdeling die altijd klaar staat voor onze klanten. We ontwerpen en realiseren projecten op de zakelijke markt: van (kleinere) kantoorpanden tot grotere utiliteitspanden. Daarbij kunnen wij opdrachtgevers van A-tot-Z ondersteunen en begeleiden gedurende het gehele bouwproces. Radiair is sterk in het samenwerken, met bijvoorbeeld bouwteamverbanden. Hiermee zetten wij in op een duurzame samenwerking. Voor nu, maar ook voor later.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“Radiair heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij bieden onze klanten bijvoorbeeld energiescans aan en berekenen voor de klant de investeringskosten en besparingsmogelijkheden. Deze kan de klant vervolgens in zijn overweging meenemen. Onze monteurs proberen ook altijd te kijken naar eventuele energiebesparende mogelijkheden. Dit alles voor een reductie in energie, want dat komt de samenleving en de natuur ten goede.

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Radiair levert, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Momenteel is een extreme toename op het gebied van energiezuinige oplossingen en/of besparingen. We zien zeker een toenemende vraag op het gebied van deze energiescans, maar ook het plaatsen van zonnepanelen en het realiseren van laadstations voor elektrische auto’s. Wij denken dat deze vraag nu nog veel te veel in de kinderschoenen staat en dat de vraag voor energiezuinige oplossingen c.q. besparingen nog veel meer gevraagd gaan worden.”

Welk door Radiair uitgevoerd project of welke door Radiair geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Wij vinden het belangrijk om op een verantwoorde manier te ondernemen. Zo zijn we afgelopen jaren bezig geweest met het verduurzamen van ons eigen wagenpark. Daarnaast hebben we onze eigen installaties verduurzaamd, met een reductie in de verwarmingscapaciteiten, het aanbrengen van ledverlichting, het aanbrengen van zonnepanelen en het scheiden en beperken van de afvalstromen. De verantwoordelijke manier van ondernemen komen ook terug in onze activiteiten met betrekking tot toekomstige technici. Wij vinden dat we verantwoordelijk zijn voor de toekomst, en daarmee het opleiden, van de samenleving.’

Waarom is Radiair partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We zijn ervan overtuigd dat we met elkaar meer bereiken door samen te werken. Daarom hebben we ons ons aangemeld als partner van Duurzaam Gebouwd, dat gebouwd is om samen te werken en kennis met elkaar te delen. Hiermee bereiken we niet alleen de duurzame samenwerking, maar zijn wij er ook van overtuigd dat er nog veel meer duurzame oplossingen ontstaan. Hierdoor gaan we met zijn allen een duurzame en prettige toekomst tegemoet.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

"We verwachten dat de vraag om mee te denken met betrekking tot energiereductie nog vele malen meer gesteld wordt. Hierbij worden technologische oplossingen ook verder bedacht en ontwikkeld. Daarbij denken wij dat het samenwerken en verbinden van partijen steeds belangrijker wordt in de hele bouwbranche."