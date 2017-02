Eenvoudiger subsidie voor extern advies schoolverduurzaming

Het aanvragen van subsidie voor extern advies voor de verduurzaming van scholen wordt eenvoudiger door een driestappenplan.

Het plan werd door de Green Deal Scholen getoond op Twitter. De eerste stap is een offerte aanvragen voor de externe adviseur. Hierbij is het van belang om de vraag te bepalen met betrekking tot verduurzaming en verfrissing. Vervolgens is het tijd om de offerte te ondertekenen en er een .pdf-bestand van te maken.

Stappenplan naar subsidie

De tweede stap is het aanvragen van e-Herkenning. Het aanvragen van e-Herkenning Niveau 1 (EH1) [soort DigiD voor onder andere schoolbesturen, red.] gaat via een van de leveranciers. Het bedrijf Connectis doet dit gratis. Vervolgens is het enkele dagen wachten op een reactie met vervolginstructies.

De derde en laatste stap is het invullen van het subsidie aanvraagformulier. Hierbij is het e-Herkenningsmiddel nodig en een .pdf van de offerte.