Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Intercool

Sinds kort is Intercool partner van Duurzaam Gebouwd. Directeur Jeroen van Kaam stelt het bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Intercool verzorgt al meer dan 40 jaar exclusief de distributieactiviteiten van Toshiba Airconditioners en warmtepompen in Nederland. Sinds enige jaren bedienen we ook de markt in België en Luxemburg. Daartoe bestaat een nauwe samenwerking met onze collega’s in België. 25 professionals zorgen derhalve dagelijks voor de import, distributie en technische en commerciële ondersteuning in alle fasen van het ontwerp-, verkoop-, installatie- en nazorgtraject in de hele Benelux.”

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“Toshiba’s commitment to people en commitment to the future betekent innovatieve productontwikkeling om de kwaliteit van leven te verbeteren, waarbij mens en omgeving verregaand gerespecteerd worden. Toshiba’s maatschappelijke verantwoordelijkheid beperkt zich niet louter tot het voldoen aan huidige mondiale, regionale en nationale wetgeving, maar vormt de strategie van en het beleid in de onderneming met een duidelijke visie naar de toekomst. Wij zijn sinds 2013 gecertificeerd, volgens de richtlijnen van ISO 9001 en ISO 26000 (de MVO Wijzer). Daarmee borgen we niet alleen de kwaliteit van processen en output, maar houden we in de dagelijkse bedrijfsvoering ook steeds rekening met haar omgeving en alle stakeholders. Intercools maatschappelijke verantwoordelijkheid is terug te vinden in haar personeelsbeleid, selectie van toeleveranciers, sociale betrokkenheid, de toepassing van een gedragscode maar ook in het terugdringen van papierstromen en CO 2 -uitstoot van het wagenpark. Kijk in de MVO-brochure van Intercool voor een uitgebreidere opsomming en toelichting.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die Intercool levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Principieel is een airconditioner (koeling) ook een warmtepomp (verwarming). Door de zeer hoge rendementen die met het principe van de warmtepomp gehaald worden, wordt de airconditioner steeds vaker ook in de Benelux voor verwarming ingezet. Europese en nationale wetgeving met betrekking tot het terugdringen van de CO 2 -uitstoot stimuleert bovendien de toepassing van warmtepompen. De vraag naar airconditioners en warmtepompen neemt dus niet alleen toe, omdat we in een prettig en comfortabel klimaat willen wonen en werken maar ook vanwege de steeds stringentere noodzaak om dat zo energieneutraal mogelijk en all-electric te doen. Intercool is, vanzelfsprekend en gelukkig, afhankelijk van de keuzes die producent Toshiba maakt. Haar commitments resulteren in hoge kwaliteit en hoge rendementen van haar airconditionings-en warmtepompproducten en sluiten daarmee naadloos aan op de groeiende marktvraag naar energieneutraal bouwen.”

Welk door Intercool uitgevoerd project of welke door Intercool geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Intercool/Toshiba verwacht de grootse toename uit de particuliere markt. Voor deze voornamelijk verwarmingsmarkt levert Intercool de Toshiba Estía lucht-water warmtepomp. Een alles-in-éénsysteem, dat vele malen energiezuiniger dan een cv-systeem, zorgt voor verwarming en de tapwatervoorziening. Bovendien kan hetzelfde systeem desgewenst ook voor koeling zorgen in de woning. In combinatie met het conventionele systeem of volledig stand-alone voor reductie van het energieverbruik.”

Waarom zijn jullie partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

“De ambitie om steeds meer, vanuit een duurzaamheidsperspectief, de samenwerking te zoeken met partners en afnemers in de gehele bouwkolom. Om kennis delen en te vergroten.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“We verwachten steeds meer nul-op-de-meterprojecten en daarmee de uitbanning van systemen die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Voor zowel zakelijke als particuliere gebruikers. Het milieubewustzijn en navenante maatregelen groeit bij ver- en nieuwbouw van gebouwen en woningen. De vraag naar systemen die hierbij aansluiten, wordt steeds groter.”