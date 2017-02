Cement- en betonindustrie lanceren wereldwijd keurmerk

Sinds vandaag, 1 februari, is Beton Bewust|CSC beschikbaar als nieuw certificatiesysteem voor verantwoord geproduceerd beton. De eerste certificaten worden medio dit jaar uitgegeven, naar verwachting op Building Holland 2017.

De afgelopen 3 jaar heeft de Concrete Sustainability Council (CSC) een wereldwijd certificatiesysteem ontwikkeld om verantwoord gewonnen grondstoffen voor de productie van beton toe te passen. Het systeem geeft ook inzicht in de mate waarin een bedrijf actief is op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en kent beoordelingscriteria op grondstoffen, de bron of herkomst, de productie en verschillende economische, sociale en ecologische factoren.

Beoordelingscriteria aangepast op Nederlandse markt

Voor de Nederlandse markt zijn de beoordelingscriteria aangepast aan de lokale omstandigheden en wet- en regelgeving. Daarnaast zijn de criteria geharmoniseerd met het keurmerk Beton Bewust om een eenduidig systeem voor de Nederlandse markt te lanceren. Het valt onder de wereldwijde CSC standaard en geldt voor verantwoord gewonnen grondstoffen, verantwoord geproduceerd beton en verantwoord inkopen van beton.

Onafhankelijke controle criteria

Beton Bewust|CSC vertegenwoordigt het certificeringssysteemin Nederland. Het heeft als ‘Regional Scheme Operator’, het regiokantoor voor Nederland namens CSC, een licentie om ‘Beton Bewust|CSC’-certificaten uit te geven. Onafhankelijk gecertificeerde instellingen controleren de criteria. Een Nederlandse vertaling van deze criteria is inmiddels beschikbaar. Deze certificaten gelden vanaf vandaag als standaard voor de Nederlandse markt. Ook speelt Beton Bewust|CSC een rol in het duurzaam inkoopbeleid van de overheid en opdrachtgevers. Een voorbeeld hiervan is dat beton met 30% granulaat recentelijk is opgenomen in de nieuwe milieulijst van de MIA\Vamil-regeling. Kijk voor meer informatie op BetonBewust-CSC.nl.