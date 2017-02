Duurzame winst dorpshuizen Haarlemmermeer

Auteur: Ton Verheijen

Oude dorpshuizen in Hoofddorp, Beinsdorp, Vijfhuizen en Lisserbroek krijgen de komende maanden een opknapbeurt. De panden scoren beroerd op het vlak van energetische efficiency. En dat moet onderhand maar eens veranderen, vindt de gemeente Haarlemmermeer. "Ons maatschappelijk vastgoed kan er zo niet langer bij blijven staan."



In dorpshuis De Oude Waterwolf in Vijfhuizen stoken ze zich een hoedje. Vooral als de dagen gaan lengen en de vorst begint te strengen. Het loopt eigenlijk gewoon de spuigaten uit.

Geld en CO 2 besparen

Het gezellige oude pand aan de Kromme Spieringweg kan op jaarbasis maar liefst € 3.200 in de portemonnee houden door maatregelen te nemen voor een betere energiehuishouding. En niet alleen dat. Naast een grote zak met geld is een CO 2 -reductie van 11.800 kilo per jaar haalbaar volgens een onderzoek dat op 25 januari werd gepresenteerd tijdens de ‘kick off duurzame dorpshuizen’ door projectmanager Martine Enthoven van de gemeente Haarlemmermeer.

Panden met energielabel C of D

De Oude Waterwolf staat niet op zichzelf. Serieuze energetische problemen zijn er ook in De Meerkoet in Lisserbroek, ’t Kattegat in Hoofddorp en ’t Eiland in Beinsdorp, allemaal gemeentelijk eigendom en allemaal beheerd door Stichting Maatvast. De panden moeten verduurzaamd worden. Ze scoren op zijn best energielabel C of D en De Oude Waterwolf breekt alle diepterecords met een treurigstemmend energielabel G. “Met alle respect maar De Oude Waterwolf bakt er niks van”, zei wethouder Maatschappelijk Vastgoed Marjolein Steffens-Van de Water tijdens de kick off in Vijfhuizen.

Weersafhankelijke regeling

“Hier is veel te winnen”, vertelde Enthoven. “We hebben een scan laten doen en gekeken naar energie, gasverbruik en de bouwkundige staat van de panden. Het energiegebruik van De Oude Waterwolf bestaat voor 71% uit gas voor verwarming. Wat maatregelen betreft denken wij aan het isoleren van de schil, het plaatsen van een weersafhankelijke regeling, energiezuinige led-verlichting, energiezuinige apparatuur en misschien zonnepanelen.”

Als de renovatie achter de rug is, zal De Oude Waterwolf beter scoren op vele fronten. Naast de al genoemde kostenbesparing en CO 2 -reductie noemt Enthoven een gasbesparing van 73% en een besparing op elektriciteit van 75%. “Daarna komt de volgende stap en kijken we hoe we dat geld kunnen herinvesteren in leuke dingen.”

Vervangen door moderne spullen

In Vijfhuizen lijkt de klok al tientallen jaren stil te staan. Steffens-Van de Water noemt het dorpshuis “zo duurzaam als oude dieselolie”. Direct boven het systeemplafond liggen de klepperende dakpannen, waar de wind vrolijk doorheen giert en waarlangs de behaaglijke warmte vrolijk vanuit het pand de polder in waait. Er is geen vloerisolatie en er zijn geen ledlampen. Het ontbreekt aan deurdrangers en tochtsluizen. Energieslurpende koelkasten, vriezers en gloeilampen moeten nodig vervangen worden door modernere spullen, die meer respect tonen voor het milieu. Alleen die gloeilampen al. Ze geven evenveel licht als ledlampen en gebruiken 15 keer zoveel energie.

Duurzaamheid in Haarlemmermeer in topprioriteit. Daarom moet de gemeente het goede voorbeeld geven.' Wethouder Marolein Steffens-Van de Water

Duurzaamheid als topprioriteit

Steffens-Van de Water: “Duurzaamheid is in Haarlemmermeer topprioriteit. Alleen daarom al moet de gemeente het goede voorbeeld geven. Ons maatschappelijk vastgoed kan er zo niet langer bij blijven staan. In februari gaan we het dak op. We beginnen met deze 4 dorpshuizen. Het doel is om voor de zomer klaar of in elk geval gestart te zijn op de genoemde locaties. Als we merken dat het effect positief is, gaan we ook andere dorpshuizen en wijkcentra in de gemeente aanpakken.” Na een gezellig quiz voor de ouderen van Vijfhuizen sluit Maarten Askamp van Stichting Maatvast de bijeenkomst. “Blijf nog even voor een drankje. Het is hier lekker warm. Dat kost een paar centen, maar gezellig is het wel.”