Cruquiuspenning Haarlemmermeer 2017 voor Duurzaam Gebouwd-expert

Duurzaam Gebouwd-expert Onno Dwars heeft de Cruquius Penning Haarlemmermeer 2017 in ontvangst genomen. De jury roemde de drijvende kracht van Dwars, zijn toekomstvisie en zijn nieuwe kijk op de economie en maatschappelijke waarde.

“Ik vind het een eer en hoop dat het iedereen aanmoedigt om zich voor meer dan 100% in te zetten voor de doelen van de United Nations.”, geeft Dwars aan bij de ontvangst. “We moeten naar energieleverende gebouwen. Kijk niet naar je project maar kijk naar de omgeving en de impact die je kunt creëren. Als je de omgeving erbij betrekt is de impact vele malen groter en versnel je.”

Dwars werkte van 2005 tot 2017 bij VolkerWessels Vastgoed BV, als hoofd acquisitie & innovatie. Als aanjager van vernieuwing zet hij zich in voor vernieuwing in de vastgoedsector. Sinds kort is hij werkzaam als commercieel directeur van Ballast Nedam Development. Lees aanstaande woensdagmiddag om 15.30 uur de eerste expertblog van Dwars onder deze vlag op Duurzaamgebouwd.nl.

