Van oud papier naar duurzaam toiletpapier binnen 2 dagen

Auteur: Tim van Dorsten

Dagelijks rijden diverse vrachtwagens vol met oud papier naar Van Houtum in het Limburgse Swalmen. Dit familiebedrijf maakt hiervan duurzaam toiletpapier. “Papier kun je 7 keer recyclen. Papierafval is hier dus grondstof.”

In aanloop naar de Floriade van 2012 in Venlo kreeg toenmalig directeur Henk van Houtum de vraag van deze Limburgse gemeente of hij met zijn bedrijf wilde bijdragen aan dit evenement met specifieke aandacht voor cradle-to-cradle. Van oud papier maakt Van Houtum namelijk toiletpapier. “Dat wilde hij”, vertelt Patrick Klok. “Maar hij vond wel dat zijn bedrijf ook aan deze standaard voldoen moest.”

Milieuvriendelijk productieproces

Daarom zocht Van Houtum de samenwerking met diverse partijen in de keten om het productieproces te verduurzamen, zoals het vervangen van milieuverontreinigende chemicaliën in het productieproces door milieuvriendelijke toevoegingen. “Dat lukte in veel gevallen snel, maar bijvoorbeeld niet voor het natsterktemiddel dat in papieren handdoeken zit. Dit middel zorgt ervoor dat het papier ook zijn structuur behoudt als het nat wordt. Wel zo prettig als je je handen ermee droogt. Via een andere weg hebben we uiteindelijk een passend alternatief gevonden.”

Papier als grondstof

Door de almaar toenemende digitalisering komt Van Houtum steeds lastiger aan zijn belangrijkste grondstof, maar het Limburgse bedrijf zoekt continu naar mogelijkheden om toch aan het gewenste materiaal te komen. “Dankzij onze nieuwe omnipulper kunnen we ook papiervezel onttrekken uit drankkartons, olifantengras en kartonnen koffiebekers met polyetheen-plastic. Daarnaast is papier 7 keer te recyclen, ons afvalproduct is hier ook onze grondstof.”

3.500 zonnepanelen, hergebruik warmte en water

Van dit gebruikte papier maakt Van Houtum onder meer het duurzame toiletpapier Satino Black. De productie is CO 2 -neutraal, omdat ze uitsluitend groene energie gebruikt. Hiervoor zorgen 3.500 zonnepanelen, die goed zijn voor ruim 500.000 kiloWattuur. Hiermee bespaart het bedrijf 12% aan elektriciteitsverbruik in de fabriek op industrieterrein Reubenberg in het Limburgse dorp. Daarnaast hergebruikt ze de restwarmte van de machinemotoren in het productieproces. Dit geldt ook voor het water in de biotoren, dat eenvoudig afbreekbare verbindingen ontleedt. “Voor de productie van 1 toiletrol hebben we 10 liter water nodig. Wij recyclen ons water 40 keer, zodat we hiervan minder nodig hebben. Het oude papier dat bij ons binnenkomt, is maximaal 2 dagen later beschikbaar als toiletpapier.”

Papier in cradle-to-cradle bakstenen

Ook bij de reststromen zoekt het Limburgse bedrijf naar milieuvriendelijke oplossingen. Zo brengt het zijn papierresidu naar bakstenenfabrikant Wienerberger, dat dit verwerkt in zijn zogeheten porisobaksteen. “De vezels in het residu geeft de stenen een goede watergeleiding en isolerende luchtkamers die ontstaan bij het bakken op hoge temperatuur”, legt Klok uit. “Deze baksteen is cradle-to-cradle gecertificeerd. Wij zijn er trots op dat ze ons residu circulair kan verwerken in een nieuw product.”

Deuren staan open

Dit duurzame productieproces heeft Van Houtum de keurmerken cradle-to-cradle, FSC Recycled en Europees Ecolabel bezorgd. Trots zet Van Houtum haar deuren open voor geïnteresseerde bedrijven. Als een van de leveranciers maakt Swisher hier graag gebruik van, laat mede-eigenaar Bart van Huet weten. “Van Houtum is open over het productieproces. Geïnteresseerde klanten kunnen altijd een rondleiding krijgen." Zijn bedrijf verkoopt niet alleen het papier, maar ook de dispensers van Van Houtum. "Wij ontzorgen onze klanten volledig en zorgen voor een representatieve sanitaire omgeving."

Bart van Huet (links) en Patrick Klok

Zwarte, gerecyclede dispensers

Het Swalmense bedrijf recyclet namelijk niet alleen papier, maar ook dispensers. In de fabriek staan verschillende bakken met gebruikte dispensers: niet alleen van Satino, maar ook van andere merken.“We halen oude dispensers op en verwerken deze tot nieuwe”, legt Klok uit. “Tijdens het recyclen gebruiken we koolstof, die voor de zwarte kleur zorgt. Als een klant liever een witte dispenser wil, dan kan dat. Deze is dan echter van gerecycled kunststof gemaakt.”

Sanitair als visitekaartje

Om milieuredenen adviseert Klok klanten om toch voor de zwarte dispenser van Satino Black te kiezen. “Het gaat hierbij echt om het verhaal. Zwart is namelijk niet gebruikelijk in de sanitaire wereld; zo kunnen cafés, restaurants, attractieparken en bedrijven een statement maken. Daarnaast vinden we het design aansprekend: wij beschouwen het sanitair als een visitekaartje van een bedrijf. En als een sanitaire ruimte er slecht of vies uitziet, dan weet je genoeg over het bedrijf. Toch?” Bedrijven als Openluchtmuseum en Burgers' Zoo, maar ook diverse scholen hebben daarom gekozen voor Satino Black. "Bij Swisher zetten we dan ook onze kennis en middelen in om dit bewustzijn te vergroten", geeft Van Huet aan. "Daarnaast bieden we oplossingen om ook in iedere organisatie een optimaal hygiëneniveau te bereiken."

Sanitair ingericht met Satino Black