Duurzame gebouwen grote winnaars Nederlandse Bouwprijs 2017

De winnaars van De Nederlandse Bouwprijs 2017 zijn bekend. De prijzen werden in drie categorieën uitgereikt. De winnaars zijn: Renovatie Hoofdkantoor ASR, Robotarchitectuur en Rivierpark Ruimte voor de Waal in respectievelijk de categorieën Gebouwen, Bouwmaterialen & -systemen en Civiele Kunstwerken. De publieksprijs ging naar Het 4e Gymnasium.

De prijzen werden gisteren uitgereikt uitgereikt tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit gebeurde door juryvoorzitter prof.dr.ir. Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Housing Transformation aan TU Delft, ir. Maarten van Hezik, voorzitter Bestuur Stichting Nederlandse Bouwprijs en Bernard Wientjes, leider van de onlangs opgerichte Taskforce Bouw.

Hoofdkantoor ASR

In de categorie Gebouwen ging de renovatie van het hoofdkantoor ASR in Utrecht aan de haal met de hoofdprijs. Het gebouw is naar ontwerp van Team V Architectuur gerenoveerd, waarmee het enorm is verduurzaamd. Het energielabel ging van G naar A++, het energieverbruik is met ruim vijftig procent gereduceerd. De jury noemt het een sterke troef dat ASR heeft gekozen voor renovatie in plaats van nieuwbouw elders in de stad. De renovatie is volgens de jury ambitieus aangepakt en uiterst duurzaam uitgevoerd. "Het is bewonderenswaardig dat 98% van het bouwafval is hergebruikt." ASR zelf beoordelen? Dat kan hier op de Happy Building Index.

RobotArchitectuur

Het eerste door robots gefabriceerde gebouw van Nederland, RobotArchitectuur, is winnaar geworden in de categorie Bouwmaterialen & -systemen. Dit gebouw is in het Innovation Dock in Rotterdam opgeleverd. De grote hoeveelheid instructies voor het robot gestuurde fabricageproces is rechtstreeks vanuit het digitale model gegenereerd. Hierdoor kunnen complexe bewerkingen in korte tijd voor alle elementen worden voorbereid. De jury noemt de inzending een voorbeeld van de nieuwe generatie out-of-the-box innovatie, die leidt tot nieuwe productiemethoden en wijze van vormgeving. Uit het juryrapport: "Experimenteel, maar zeer beloftevol."

4e Gymnasium

Het 4e Gymnasium is winnaar geworden van de Publieksprijs. Het 4e Gymnasium is het eerste energieneutrale gymnasium van Amsterdam. Het gebouw heeft een warmte-/koude installatie, die is aangesloten op stadsverwarming. Hierdoor wordt de temperatuur 's zomers en 's winters op verantwoorde wijze gereguleerd. Er zijn zonnepanelen op het dak geplaatst, waarmee het bijdraagt aan het doel van de Houthavens om de beste energieneutrale wijk van Amsterdam te worden. De jury, die lovend is over de energie-ambities, is kort en bondig in haar commentaar: "Het is een nieuwe generatie onderwijsgebouwen. Een uitnodigend klimaat voor kinderen die aan hun toekomst willen werken."

Het 4e Gymnasium zelf beoordelen? Dat kan hier op de Happy Building Index.

Bron: Bouwbeurs