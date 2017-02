Keurmerk garandeert NoM-kwaliteit

Met de introductie het NOM Keur wil Stroomversnelling de kwaliteit in nul-op-de-meterrenovaties garanderen.

In nauwe samenwerking met het Stroomversnelling-netwerk en Stichting Excellent Conceptueel Bouwen (SECB) is dit keurmerk ontstaan. Dit netwerk bestaat onder meer uit bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeenten, financiers, netwerkbeheerders is NOM Keur ontwikkeld. “Het NOM Keur is een gids in het ontstane oerwoud van nul-op-de-meteraanbieders en garandeert kwaliteit,” vindt manager NOM Keur Simon Verduijn van Stroomversnelling.

Prestatieafspraken voor NoM-woning

Deze organisatie vindt dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning. Corporaties willen kwaliteit in hun renovaties en aanbieders willen duidelijke prestatieafspraken. Dit keurmerk is in gezamenlijkheid vastgesteld en richt zich op energieprestaties, comfort, gezondheid en kwaliteit. Uiteindelijk moeten bewoners een fijne, comfortabele en goed werkende NoM-woning met garanties krijgen. “Het renovatiedeel is nu klaar, de volgende stap is een nieuwbouwversie van het NOM Keur. Die is zeer binnenkort beschikbaar.”

Propositie, toepassing en levensduur

Het NOM Keur is een drietrapsraket. Verbouwingsvoorstellen worden gekeurd op de onderdelen Propositie, Toepassing en Levensduur. Pas wanneer alle onderdelen goed zijn ontvangt de bouwer het NOM Keur. Een aanbieder schaft het NOM Keur voor alle fases in een keer aan. Voor een aanbieder die lid is van Stroomversnelling, zijn de eenmalige kosten € 10.500. Dit is onafhankelijk van de hoeveelheid gerealiseerde woningen met dezelfde propositie en geldt voor alle fases. Wel is sprake van een maximale geldigheid van 2 jaar, daarna is een herbeoordeling vereist. Aanbieders die niet lid zijn van Stroomversnelling, betalen € 17.500.

Lees voor meer informatie over het NOM Keur het Duurzaam Gebouwd Magazine #36, dat 14 februari verschijnt.

Foto: In het Groningse Delfzijl, Farmsum en Holwierde (zie foto) heeft Renolution in samenwerking met Friso Bouwgroep 23 woningen met NOM Keur opgeleverd. (bron: Stroomversnelling)