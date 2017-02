Voorjaarsronde subsidie SDE+ opent 7 maart

Dinsdag 7 maart om 9.00 uur gaat de voorjaarsronde SDE+subsidie open. Het budget voor deze ronde is € 6 miljard.

Net als vorig jaar zijn er ook in 2017 2 rondes. In iedere ronde is er sprake van 1 budget voor alle gepubliceerde categorieën samen.

3 fases per ronde

Iedere ronde bestaat dit jaar uit 3 fases. In de 1e fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 0,09 per kWh worden ingediend. Vervolgens gaat de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot € 0,13 per kWh. De voorjaarsronde loopt tot en met 30 maart 2017, 17.00 uur. Enkele weken voorafgaand aan de openstelling kunnen geïnteresseerden hun aanvraag in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland alvast hun concept klaarzetten.

Stimulans voor duurzane energie

Met deze subsidieregeling wil het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren. SDE+ geldt als exploitatiesubsidie: de energieproducent ontvangt subsidie voor de geproduceerde duurzame energie. Daarbij