13e editie van Facility Open

De 13e editie van de CFP Facility Open vindt plaats op 19 mei 2017. Na het succes van vorig jaar is wederom gekozen om de Facility Open in Muiden te organiseren.

De CFP Facility Open geeft deelnemers de mogelijkheid om banden met klanten en/of collega’s te versterken en het netwerk verder uit te breiden. Uit voorgaande edities bleek dat het event de mogelijkheid biedt om relaties beter te leren kennen. De deelnemers zijn actief in vastgoed en facility management, zowel als eindgebruiker, beheerder, eigenaar, leverancier of als dienstverlener.

Meer informatie

Meer informatie over het sportieve evenement leest u op de website van Duurzaam Gebouwd-partner CFP. Daarnaast kunt u contact opnemen met Jessica Vervoort of Roel Wever via 055 355 51 99 of jvervoort@cfp.nl / rwever@cfp.nl. Er is een maximum aantal inschrijvingen.