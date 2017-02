Blok: ‘Woningmarkt draait als zonnetje’

“Het hervormen van de woningmarkt is goed gelukt.” Dit vertelde Stef Blok, toen hij nog minister voor Wonen en Rijksdienst was, aan Duurzaam Gebouwd Magazine.

Door breed gesteunde maatregelen op zowel de huur- als de koopmarkt en ook met een woonakkoord is dat vlot getrokken. Dat is natuurlijk ongelooflijk leuk en heel bijzonder. De woningmarkt is natuurlijk nooit af, maar die draait nu wel weer als een zonnetje.”

Meer vaart in energiebesparing

Volgens Blok mag het onderwerp energiebesparing wel meer vaart krijgt. “Die opgave is zo enorm dat ik dat al een keer schetste als afspraken om een hele grote berg te beklimmen en waarvan het basiskamp net is ingericht. Voor ons ligt een heel ingewikkelde route met een heleboel tussenkampen en tegenslagen. Maar we gaan het wel realiseren!”

Thema: gezond binnenklimaat

Daarnaast besteedt deze editie van Duurzaam Gebouwd Magazine aandacht aan het thema’s ‘Gezond binnenklimaat’. Zo vertelt René Verhoeven van Mijnwater hoe dit bedrijf gebouwen in de regio Heerlen verwarmt en koelt met water uit de mijnen. “Het warme en koude water uit de mijngangen gaat via het mijnwaterleidingnetwerk naar de clusters, waarbij via ondergrondse uitwisselstations warmte en koude wordt uitgewisseld met het clusternetwerk.”

Thema: maatschappelijk vastgoed

In het thema ‘Maatschappelijk vastgoed’ legt Garry Whitrick van de gemeente Eindhoven uit welke route zijn organisatie heeft gewandeld om onder meer haar stadhuis en haar stadhuistoren te verduurzamen. “We willen een voorbeeldfunctie innemen, maar de manier van invullen kan over 10 jaar anders zijn. Daarom hebben we diverse bedrijven in onder meer de bouw- en de financiële sector geïnterviewd. De markt beschikt namelijk over de kennis die wij nodig hebben.”

Transformatie leegstaand pand

Verder besteedt Duurzaam Gebouwd Magazine aandacht aan het nieuwe onderkomen van de Goede Doelen Loterijen in Amsterdam. Deze organisatie verbouwt een jarenlang leegstaand pand en streeft daarbij naar het duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL Outstanding. “Het wakkert een bepaalde creativiteit aan om iets van zo’n ‘weespand’ te maken”, zegt managing director Marieke van Schaik. “Dat het huidige kantoorgebouw er straks gewoon nog staat – maar dan totaal onherkenbaar en helemaal duurzaam verbouwd – vind ik heel bijzonder.”

Nieuw distributiecentrum in Waalwijk

Ook komt het nieuwe distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk aan bod. Hierbij heeft Van Wijnen Bouw de opdracht gehad om het BREEAM-ontwerpcertificaat ‘Outstanding’ om te zetten naar realiteit. “Voor uitdagende en duurzame projecten als deze draait het met name om het delen van kennis van betrokken partijen zoals toeleveranciers”, vindt regiodirecteur Arno van Tillart.

Duurzaam Gebouwd Magazine #36 verschijnt dinsdag 14 februari en is online te lezen op DuurzaamGebouwd.nl/Duurzaam-Gebouwd-Magazine.