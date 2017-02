Betere GRESB-resultaten voor belegger

De gemiddelde score in GRESB van de door Syntrus Achmea Real Estate & Finance beheerde Nederlandse fondsen is in de afgelopen 5 jaar verviervoudigd. De Global Real Estate Sustainability Benchmark geeft inzicht in duurzaamheidsbeleid en implementatie daarvan bij vastgoedfondsen.

Syntrus Achmea Real Estate & Finance nam voor het eerst deel aan de benchmark in 2011. Toen lag de gemiddelde score [gebaseerd op scores van verschillende aspecten, red.] op 17. In 2016 leverde de 6dedeelname een gemiddelde score op van 70. Alle fondsen van de organisatie behoren inmiddels tot de Green Stars, de best presterende fondsen in de benchmark.

Met een maximale score van 100 is er nog ruimte voor verbetering. Wanneer een fonds wil verbeteren kan gekeken worden naar maatregelen die nodig zijn om de score te verbeteren op die aspecten waar een lagere score wordt gehaald dan de peer group. Met welke maatregelen een fonds aan de slag gaat is mede afhankelijk van de haalbaarheid van de maatregelen en de impact daarop op de GRESB-score.

7 aspecten bij beoordeling

De 7 aspecten hebben ieder een eigen gewicht en per aspect kunnen 100 punten worden gehaald. Performance Indicators en Stakeholder Engagement wegen het zwaarste en bepalen 50% van de maximale score. Bij Performance Indicators moeten vastgoedfondsen rapporteren over energie- en waterverbruik, CO 2 -uitstoot en afvalstromen in de portefeuille. Stakeholder Engagement betreft de dialoog die een vastgoedfonds voert met betrokkenen zoals medewerkers, huurders en dienstverleners. De gemiddelde score van Syntrus Achmea Real Estate & Finance steeg op dit onderdeel van 35 punten in 2011 naar 85 punten in 2016.

Vastgoedsector verduurzaamt

Ook vastgoedsector breed stegen de GRESB-resultaten. In 2011 namen 340 vastgoedfondsen deel aan GRESB en bedroeg de gemiddelde overall score 33. In 2016 steeg het aantal deelnemers naar 733 en de gemiddelde score naar 60. GRESB heeft er mede voor gezorgd dat er een versnelling plaatsvond in ontwikkeling en implementatie van beleid door vastgoedfondsen.