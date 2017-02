Infraroodverwarming als alternatief voor schoolverwarming

Verwarming met infraroodpanelen kan een interessant alternatief voor traditionele verwarming vormen voor schoolbesturen. Kenmerken van verwarming via infrarood zijn de energiezuinigheid, veiligheid en de geringe ruimte die noodzakelijk is om de techniek toe te passen.

In een schoollokaal zijn 4 tot 6 panelen nodig om het aangenaam warm te krijgen, waarbij de warmte uit de panelen onzichtbaar is. Ten opzichte van de klassieke radiatoren zijn er diverse voordelen te noemen, waarbij rechtstreekse in plaats van indirecte verwarming een belangrijke is. Daarnaast voelt de lucht minder snel droog aan en hoeven de ramen van een lokaal niet om de haverklap opengezet te worden om te ventileren.

Nog niet alle aspecten van verwarmen met infraroodpanelen zijn onderzocht, maar kennisinstituut ISSO meldt dat met deze vorm van verwarmen minder snel tocht ontstaat. Daarnaast concludeerde de Katholieke Universiteit Leuven dat intelligente infrarood verwarmingssystemen aan alle voorwaarden voldoen om een optimaal binnenklimaat te realiseren.

Meer informatie

Meer informatie leest u in een artikel in de .pdf ‘Infraroodverwarming, goed en voordelig alternatief voor scholen’.