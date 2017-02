Nieuwe medewerker Duurzaam Gebouwd

Begin februari is Paul Schlaman aan de slag gegaan bij de salesafdeling van Duurzaam Gebouwd.

Schlaman woont met zijn gezin in de streek Noord-Kennemerland. “Ik ben altijd werkzaam geweest in de verkoop, hoofdzakelijk business-to-businessmedia en -communicatie.” Zijn doel is om namens Building Holland de klant aandacht te geven. “Zo wil ik een duurzame win-win-winsituatie creëren. Mijn uiteindelijke streven is om de nodige duurzame ontwikkeling verder te helpen met uiteindelijk een zonnige toekomst voor iedereen.” Schlaman is bereikbaar via schlaman@duurzaamgebouwd.nl en 06-15134638.