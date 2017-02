Duurzame verf ingezet voor creatieve uitingen

Eind 2016 realiseerde woningcorporatie Lefier bij een groot aantal portieken een aantal creatieve uitingen. De uitingen werden aangebracht met een duurzame en verwijderbare verf en moeten bewoners in beweging brengen.

Het Nijmeegse communicatiebureau ANDC was betrokken bij de realisatie van het project. Ze maakte gebruik van ETP Paint, een volledig duurzame en verwijderbare verf op waterbasis. Met behulp van aluminium sjablonen worden uitingen op muren en vloeren gebrusht. De communicatie is positief en psychologisch onderbouwd, waardoor bewoners in beweging komen.

Verbeterde leefbaarheid

Dat onderschrijft ook Lefier, die aangeeft dat meer bewoners hun fietsen op de juiste plaats parkeren. Bewoners worden op een positieve manier eraan herinnerd om aandacht te schenken aan de juiste stallingsplaats.

