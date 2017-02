Efficiënt en effectief verduurzamen door cursus

In de cursus ‘DBFMO Leergang – Duurzaam Lean & Green’ leert u over de certificeringsmethodiek LEAN en krijgt u een overzicht van andere duurzame labels in de bouw- en vastgoedsector.

'Hoe zet je Lean in om efficiënt en effectief te verduurzamen?’ vormt een belangrijke vraag die tijdens de leergang wordt gesteld en beantwoord. Leer hoe u samen met andere ketenpartners in drie maanden een certificering realiseert, een storingsproces aantoonbaar verbetert en andere belangrijke processen optimaliseert.

De Lean & Green Training bevat in totaal 10 donderdagen, verspreid over 4 maanden. Het is mogelijk om per opleiding een coaching te krijgen (tegen een meerprijs) en te starten met een intake. Na de training levert u een succesvolle bijdrage aan het verduurzamen van uw organisatie en uw huisvesting. Daarnaast is er sprake van een certificering, bij succesvol afronden van het theorie-examen.

De training ‘DBFMO Leergang – Duurzaam Lean & Green’ bevat relatief veel interactie, oefeningen, een case en (idealiter) uw eigen verbetertraject waar u aan werkt.

Datum, locatie en andere praktische informatie

Datum:

Startdatum 14 september 2017, met vervolgdata de donderdagen 21 en 28 september, 5 en 12 oktober en 2, 9, 16, 23 en 30 november

Prijs:

€ 3.245,00 (bij 2e deelnemer 30% korting)

Tijd:

13.00 – 19.00 uur (inbegrepen lunch vanaf 12:30 uur bij restaurant Hoog Vuur)

Locatie:

“De Nieuwe Stad”, Oude Fabriekstraat 17, Amersfoort

Afhankelijk van uw behoeften, kunt u zich (in)direct laten certificeren bij de volgende instanties:

Meer informatie bij de partners die de cursus organiseren: LSSP & Duurzaam.nl.

