Miljoen-mijlpaal voor GPR certificeringen

Er is in Nederland meer dan 1 miljoen m2 vloeroppervlakte gecertificeerd met het keurmerk GPR Gebouw. “Deze mijlpaal bevestigt de behoefte in de markt naar een handzame en betaalbare methode voor het certificeren van duurzaam vastgoed.”

Dat zegt Duurzaam Gebouwd-expert John Mak, tevens directeur W/E adviseurs en maker van GPR. Sinds 2014 is het certificeren met GPR Gebouw mogelijk en de teller passeerde de 1 miljoen m2. Bij 67% van dit totaal aantal meters gaat het om woningbouw, 33% is utiliteit. Op de website GPR Projecten zijn alle gecertificeerde gebouwen te bekijken.

Het aantal gecertificeerde meters groeit de afgelopen jaren fors. Ten opzichte van 2015 was er in 2016 een stijging te zien van meer dan 300%. Sinds 2015 wordt GPR Gebouw gewaardeerd door de GRESB en kunnen deelnemers punten halen met certificaten en berekeningen. In het artikel ‘Betere GRESB-resultaten voor belegger’ lieten we onlangs zien op welke manier belegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance aan de slag ging met de GRESB.

Meer informatie over GPR vindt u op de officiële website.