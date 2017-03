‘Mensen zijn beste graadmeters van gezond gebouw’

Auteur: Tim van Dorsten

Sinds begin september beschikt ingenieursbureau Deerns over 3 WELL Accredited Professionals: Maikel Ritmeijer, Michiel Susebeek en Peter Buurman (zie bovenstaande foto, van links naar rechts). Inmiddels zijn ze betrokken bij de renovatie van het Unilever-kantoor in Amerikaanse New Jersey en het nieuw te bouwen Asics-hoofdkantoor in Hoofddorp. Beide gaan voor een WELL-certificaat.

Gezien de vele reacties op het verhaal van Lara Muller tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres van afgelopen november, is het waarschijnlijk weinigen ontgaan: ook in de gebouwde omgeving neemt gezondheid een steeds belangrijkere rol in. En het certificaat WELL meet de mate van gezondheid. “Hoewel WELL nog niet zo lang bestaat, verwacht ik dat dit binnen 4 jaar gemeengoed is”, voorspelt Peter Buurman. “Tegen die tijd bouwen we nog uitsluitend energieneutrale en gezonde gebouwen.”

Aanscherping en uitbreiding

Samen met zijn collega’s Michiel Susebeek en Maikel Ritmeijer is hij sinds begin september 2016 WELL Accredited Professional. “WELL is een aanvulling op BREEAM en LEED”, verzekert Buurman. “Waar BREEAM en LEED zich op de verduurzaming van het gebouw richten, kijkt WELL naar het effect van het gebouw op de gezondheid van de gebruikers.” Volgens Susebeek is WELL een aanscherping en een uitbreiding van LEED. “Het specificeert de kwaliteit van het binnenmilieu en het gebruik van een gebouw, dat indicators zijn voor comfort. Daarom geldt bij diverse gebouwen een combinatie van beide certificaten.”

Nieuwe hoofdkantoor Asics in Hoofddorp

Inmiddels zijn ze namens Deerns betrokken bij diverse WELL-projecten, zoals de renovatie van het Unilever-kantoor in New Jersey dat een LEED- en een WELL-certificaat krijgt. En in de zomer van 2017 start in Hoofddorp de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van sportmerk Asics, waarbij een LEED Gold- en een WELL Gold-certificaat het streven is. Dit dient in de zomer van 2018 klaar te zijn. “WELL gaat verder dan het gebouw en de installaties”, legt Susebeek uit. “Het gaat om de gezondheid van de gebruikers. Daarbij horen bijvoorbeeld ook het personeelsbeleid en de schoonmaak. Hoe flexibeler een onderneming zich opstelt ten opzichte van haar medewerkers, hoe hoger ze scoort.” Het WELL-certificaat beschikt over 3 gradaties: zilver, goud en platinum.

Model om gezondheid te testen

Om WELL Accredited Professional te worden, hebben de 3 heren een opleiding gevolgd en een examen behaald bij het International WELL Building Institute. “De WELL Building Standard is breed opgezet”, legt Susebeek uit. “Van de hoeveelheid CO 2 en fijnstof en de geluidsresonantie tot de gebruikte schoonmaakmiddelen en het aanbod in het bedrijfsrestaurant. Zo mag geluid niet te lang resoneren in het menselijk lichaam. Als je wacht met testen tot het gebouw er staat, bestaat de kans dat je achteraf veel moet aanpassen. Daarom adviseren we om een mockupruimte – een proefruimte – te creëren van de realiseren ruimtes. Zo kun je op kleine schaal meten of het geheel aan de prestaties gaat voldoen.”

Advies over eten en lichaamsbeweging

Bij de toepassing van WELL merken de heren op gebouwgebied een extra verdiepingsslag. “We zijn altijd al bezig om de juiste materialen toe te passen, maar hierbij komt extra aandacht te liggen in de uitvoeringsfase”, vindt Ritmeijer. “Het grote verschil is dat we nu ook adviseren over bijvoorbeeld het eten in de bedrijfskantine en het aanmoedigen voor lichaamsbeweging.” Een ander verschil zijn de metingen: waar bij LEED en BREEAM dit aan het eind van het bouwproject plaatsvindt, is dit bij WELL niet het geval. “Iedere 3 jaar volgt een nieuw metingsmoment”, vertelt Ritmeijer. “En die meting vindt plaats aan de hand van de dan geldende normen. Zo daagt WELL huurders en gebouweigenaren uit om zich te blijven ontwikkelen.”

Mening gebouwgebruikers als graadmeter

Dit certificaat is opgezet voor de gebruikers van een gebouw. “Hun mening is de beste graadmeter”, vindt Susebeek. “Daarom worden ze geënquêteerd. Het menselijk lichaam is het beste meetinstrument.” Juist door die verbindende factor juichen de heren de komst van WELL naar Nederland toe. “Dit certificaat verbindt alle partijen vanuit diverse disciplines, zowel aan de bouw- als aan de gebruikerskant”, vertelt Susebeek. “Daarnaast zijn er al vroeg in het ontwerpproces meerdere disciplines bij het gebouw betrokken”, voegt Ritmeijer toe. “Zo nemen onder meer facilitaire zaken, HR en catering ook een belangrijke rol in bij de totstandkoming van een WELL-gecertificeerd gebouw. Bouwende en ontwerpende partijen dienen met hen samen te werken.”

Wetenschappelijke basis

Waar nu met name kantoren een WELL-certificaat ontvangen, verwacht Buurman dat dit binnenkort ook geldt voor hotels, restaurants en woningen. “Het goede is dat WELL een wetenschappelijke basis heeft”, vindt hij. “Dit zorgt ervoor dat dit certificaat wereldwijd voor 90% hetzelfde is.” Dit beaamt Ritmeijer: “De overige 10% zijn regionale verschillen.” Om het kwartaal komt er een update van de WELL-standaard, zodat nieuwe inzichten in de verschillende eisen direct opgenomen kunnen worden in de WELL-kenmerken.

Combinatie met technologie