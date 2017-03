Zonnesysteem voor basisschool De Vlieger

Sociale onderneming Sungevity doneert een zonnesysteem van 10 panelen aan Basisschool De Vlieger. Het succesvolle buurtinitiatief Samen Solar in Ypenburg is te danken aan het verwezenlijken van de duurzame energie. De zonnepanelen werden geleverd op de dag van de zon, 16 februari.

Ter afsluiting van deze dag werden ouders en buurtbewoners om 19.30 uur uitgenodigd voor een informatieavond over zonnestroom op de basisschool. De leerlingen van de drie groepen 8 van De Vlieger werden op de installatiedag verrast met een gastles over zonnestroom. Via een instructiepaneel leren de kinderen hoe hun school stroom opwekt. De les wordt gegeven door de 73-jarige techniek-coach Jos Mulder. “Het is prachtig om te zien hoe enthousiast kinderen worden van het nadenken over een duurzame toekomst.” Voor Mulder is de Dag van de Zon op De Vlieger een goede aanleiding om leerlingen te betrekken bij de installatie op het dak.

Profiteren van zonnestroom

Niet alleen voor basisschool De Vlieger zijn zonnepanelen rendabel. Een groot deel van de basis- en middelbare scholen in Den Haag kunnen ook profiteren van zonnestroom. Dat komt goed uit: in de gemeenteraad van Den Haag wordt gewerkt aan een plan om de helft van alle geschikte scholen van zonnestroom te laten profiteren. Er ligt een voorstel om de zogeheten Schooldakrevolutie te ontketenen. Met dit initiatief worden scholen dankzij praktische begeleiding door de stichting Schooldakrevolutie - mede opgericht door Sungevity - van zonnestroom voorzien. Den Haag zou met het ondertekenen van de pledge het voorbeeld volgen van een aantal andere gemeentes, zoals Rotterdam en Haarlemmermeer.