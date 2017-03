Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Vilton

In Vilton heeft Duurzaam Gebouwd een nieuwe partner. Technisch directeur Freddy Holwerda introduceert het bedrijf.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“We ontwikkelen oplossingen en leveren constructieve productsystemen voor de bouw- en infrasector. We streven daarbij naar een gezonde balans tussen kosten, bouwefficiëntie en duurzaamheid.”

Op welke manier zet uw organisatie in op duurzaamheid?

“We adviseren veel aannemers op het gebied van lucht- en waterdicht bouwen. Luchtdicht bouwen voorkomt ongewenste luchtstromen in gebouwen door zeer goede afdichtingen. Het is een belangrijke stap in het maken van energiezuinige panden. Bij waterdicht bouwen voorkomen we dat vocht in gebouwen doordringt op plaatsen waar het schade kan aanrichten. Waterdicht bouwen maakt dat panden een langer leven beschoren is en beter gebruikt kunnen worden. Het waterdicht bouwen van Vilton vindt zowel boven- als ondergronds plaats.

Onze 2e duurzame expertise is aardbevingsbestendig bouwen. Hiervoor gebruiken we base-isolatoren om gebouwen tegen aardschokken te beschermen. Constructies worden op sliders gezet, waardoor de ondergrond en de fundering van gebouwen kunnen bewegen zonder dat gebouwen blijvende constructieve schade oplopen. Deze aanpak is eigenzinnig en duurzaam, omdat bouwbedrijven vaak kiezen voor bouwkundig versterken. Daarbij wordt ingezet op een near collapse: een constructie wordt berekend op de veiligheid van mensen. Die moeten ongedeerd blijven bij een aardbeving, maar het gebouw zelf mag beschadigen. Onze base-isolatoren behouden in de meeste gevallen gebouwen, waardoor er wellicht grondig onderzoek en wat reparaties nodig zijn, maar sloop zeker niet. Deze vorm is ook bruikbaar voor renovatie om historische gebouwen te behouden voor de toekomst.

Als 3e draagt Viltons advieswerk bij aan bouw- en ruimteakoestiek. Uit onderzoek van CBS blijkt dat de helft van alle Nederlanders last heeft van geluidsoverlast. Dit leidt tot slaap-, stress- en depressieklachten. Onze silent-buildingafdeling helpt te voorkomen dat omgevingsgeluiden gebouwen binnen dringen en zorgt dat geluiden binnen gebouwen beheersbaar zijn. Het zet onder andere funderingen van gebouwen op trillingsdempers zodat langsrijdende treinen en auto’s binnen niet te horen zijn. Ook zorgen we qua ruimteakoestiek voor reductie van de nagalmtijd in gymzalen, scholen en kantoren door met geluidsabsorberende materialen te werken.

Duurzaamheid komt verder generiek tot uiting bij onze keuze voor bouwmaterialen. We werken onder meer met gerecycled pvc-folie, polyestervilt en matten van rubbergranulaat. Zo’n 65% van de materialen die we in gebouwen verwerken, is gemaakt van gerecyclede grondstoffen. Ook is Vilton bekend om zijn loodvervanger Polylood. We streven ernaar vooral gerecyclede producten te gebruiken. We zetten dan ook in op de circulaire economie, waarin materialen hergebruikt worden in een zo hoogwaardig mogelijke functie.

Verder maakt Vilton de wereld niet alleen duurzamer met onze adviezen en productsystemen, maar we zorgen er ook voor dat ons eigen personeel in een duurzame en schone omgeving werkt. Ons pand en onze fabriek worden opgewarmd met aardwarmte. Beide zijn met bijzondere aandacht voor isolatie gebouwd. Hierdoor hebben de gebouwen het energielabel A+. Ons gebouw is ook conform de eigen richtlijnen voor bouw- en ruimteakoestiek ontworpen, waardoor het personeel in een rustige en stille omgeving werkt. Daar bovenop komt dat het kantoor en de fabriek zijn voorzien van energiezuinige en efficiënte filterinstallaties om zuivere lucht te garanderen.”

Naar welke van uw producten en/of diensten is de vraag vanuit de markt het grootst?

“We hebben 7 verschillende productgroepen die goed lopen. Het is daarom moeilijk om te zeggen welke producten en diensten het meest gewenst zijn. We zijn in ieder geval erg groot in lucht- en waterdicht bouwen. Ook is er veel vraag naar de oplossingen voor trillings- en ruimteakoestiek van silent building.“

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwachten jullie?

“Het belang van luchtdicht bouwen wordt groter, omdat de energieprestatienorm van woningen steeds strenger wordt. In 2015 schroefde de overheid de EPC-norm op naar 0,4 en vanaf 2020 geldt BENG als nieuwe norm die vergelijkbaar is met een EPC van 0,2. Dit betekent dat panden in de toekomst bijna energieneutraal moeten zijn. Vanuit de markt groeit bovendien nu al de vraag naar extreem zuinige panden. Door de seismische activiteiten in Nederland wordt het aardbevingsbestendig bouwen ook steeds belangrijker. De overheid heeft de gaswinning in Loppersum weliswaar teruggeschroefd, maar de winning is nog niet geheel stilgelegd. Bovendien krijgt Groningen te maken met de naweeën van eerdere gaswinning. Zelfs al zou de NAM de gaswinning nu helemaal stop leggen, dan kan het volgens wetenschappers nog 22 jaar duren voordat er geen aardbevingen meer voorkomen in het gebied. Ook verwachten we dat de bouw- en ruimteakoestiek expertise, silent building, verder groeit. Door verstedelijking, toenemende verkeersdrukte en technologische vooruitgang, hebben steeds meer mensen last van lawaai. Veel biologen en ruimtelijke planners verwachten zelfs dat geluidsoverlast het grootste milieuprobleem van de 21e eeuw wordt.”

Waarom is Vilton partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“De veranderende EPC-norm, de toenemende seismische activiteit, en het toenemende geluidsproblematiek, laten zien hoe de Nederlandse samenleving in beweging is. Door dit soort ontwikkelingen is het belangrijk dat kennis op het gebied van duurzaamheid uitgewisseld wordt. Vanuit dit perspectief is het voor ons een logische stap om partner te worden van Duurzaam Gebouwd. We delen graag kennis over duurzaam bouwen met anderen en hopen met deelname aan Duurzaam Gebouwd bij te dragen aan belangrijke nieuwe trends.”

Foto: Vilton Base Isolation wordt met sliders in de fundering van het appartementencomplex De Zaag in de stad Groningen geïnstalleerd, zodat het complex aardbevingsbestendig wordt.