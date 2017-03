Precies een week geleden verscheen het 10.000e bericht op DuurzaamGebouwd.nl.

De expertblog ‘Waarom ik (tóch nog) in de bouwsector werk’ van Lars van der Meulen (zie foto) van ingenieursbedrijf Aveco de Bondt zorgde voor deze mijlpaal.

Passie voor duurzaamheid

Hij schreef over zijn passie voor duurzaamheid. “Wie met duurzaamheid werkt, werkt met zijn hart. Ik wel in ieder geval. En dus ervaar ik hoge pieken en diepe dalen. Zo reed ik enkele maanden geleden woedend naar huis. Ik had iets niet voor elkaar gekregen; iets waar ik veel tijd, energie en passie in had gestoken”, schreef hij als eerste zinnen. Voor de komende jaren heeft hij als uitdaging om de patstelling tussen opdrachtgever en bouwer te doorbreken. “Duurzame vooruitgang is allang geen kwestie meer van techniek: we kunnen alles maken. De uitdaging is organisatorisch en sociaal van aard.”

Werken aan missie

Als Duurzaam Gebouwd zijn wij uiteraard erg blij met deze mijlpaal. Daarnaast blijven we aan onze missie werken: de samenwerking in de integrale bouw- en vastgoedsector een grote stap vooruit te helpen door te communiceren, te verbinden en te activeren. Dit doen we met onze media-uitingen, onze seminars, ons congres en uiteraard Building Holland, dat dit jaar plaatsvindt van 11 tot en met 13 april.