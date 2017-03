Nieuwe medewerkers Duurzaam Gebouwd

Michelle Termaat en Jordy Wever lopen sinds vorige maand stage bij Duurzaam Gebouwd, Termaat bij de afdeling Marketing, Wever bij Events.

Michelle Termaat is derdejaarsstudent Communicatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. “Tijdens mijn stage richt ik me voornamelijk op online marketing van Duurzaam Gebouwd en Building Holland. Online marketing is tegenwoordig niet meer weg te denken. Het lijkt mij daarom een mooie kans om meer kennis op dit gebied op te doen bij Duurzaam Gebouwd.” Termaat loopt stage tot eind juni en is te bereiken via termaat@duurzaamgebouwd.nl.

Evenementen van Duurzaam Gebouwd

Jordy Wever is derdejaarsstudent van de opleiding Medewerker Evenementenorganisatie aan het RijnIJssel in Arnhem. “Het mooie aan het werken aan evenementen vind ik vooral dat je altijd toewerkt naar de uitvoering van het desbetreffende evenement. Dit gaat vaak gepaard met veel stress. Wat mij dan altijd erg goed doet, is het gevoel van voldoening op het moment dat tevreden bezoekers het door jou georganiseerde evenement verlaten.” Wever loopt stage bij Duurzaam Gebouwd tot half mei. “Binnen deze relatief korte tijd wil ik graag zo veel mogelijk leren en natuurlijk een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de events van Duurzaam Gebouwd.” Wever is te bereiken via wever@duurzaamgebouwd.nl.