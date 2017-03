Samenwerken om comfort in woningen te verhogen

Door samen te werken willen bouwbedrijf De Meeuw en de TU/e-faculteit Industrial Design innovaties realiseren, die de beleving en het comfort van de gebouwgebruikers verhoogt.

Deze samenwerking past in het streven van De Meeuw om samen met partners innovatieve oplossingen te ontwikkelen die passen in een tijd waarin mensen anders gaan wonen, werken en leven. “De samenwerking met TU/e helpt ons om de dynamische bouwmethode die wij als specialist in flexibel bouwen gewend zijn te hanteren, te verrijken naar de binnenzijde van de gebouwen en woningen”, legt marketingmanager Dennis Bol uit. “En daarbij optimaal gebruik te maken van de laatste technologische ontwikkelingen. Wat vandaag nog niet bestaat, kan morgen al realiteit zijn. Dat vraagt om vermogen om vooruit te kijken en vooruit te denken."

Flexibele woonomgeving verandert mee

Deze samenwerking is gestart met een pilot waarin 31 studenten aan innovaties werkten voor het Nezzt, een flexibel woonconcept van De Meeuw. Dit vormt een flexibele woonomgeving die mee verandert met de behoeften en wensen van bewoners in de verschillende fasen van hun leven. Voor de Eindhovense universiteit betekent deze samenwerking een kans om studenten te laten kennismaken met de praktijk van de bouw. In 13 projectgroepen hebben ze gewerkt aan slimme oplossingen, zoals een lamp met een ingebouwde to-do-list, een keuken die actief helpt met koken en een designobject dat inzicht geeft in energieverbruik en besparing stimuleert.

Ideeën en innovaties toepassen in praktijk

“In deze samenwerking leren studenten wat erbij komt kijken om ideeën en innovaties daadwerkelijk toe te passen in de praktijk”, vindt assistent-professor Bart Hengeveld. “De Nezzt-context biedt studenten een concreet canvas waarop ze hun ideeën over leven met technologie kunnen loslaten.”

Foto: Enkele voorbeelden van projecten van studenten.