Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Nedfilter

Nedfilter is de nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd. Directeur Jan Hannink van Vlint holding, waarvan Nedfilter onderdeel is, stelt het bedrijf voor.

Wat zijn de kernactiviteiten van Nedfilter?

“Nedfilter verkoopt diverse producten en diensten rondom lucht-, proces-, en ontstoffingsfiltratie. Ons motto, ‘voor een zuiver klimaat en proces’ heeft een dubbele boodschap. Met onze filtratiesystemen zorgen we dat het leef- en werkklimaat van mensen gezond blijft. Het helpt daarom met het zuiveren van lucht in gebouwen en met het reduceren van industrie-emissie. Daarnaast willen we als bedrijf zelf ook zuiver handelen en verantwoord ondernemen.”

Hoe zet het bedrijf in op duurzaamheid?

“Nedfilter spant zich in op het gebied van emissiereductie door de installatie en onderhoud van ontstoffingssystemen bij fabrieken. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld bij zuivelfabrieken filters geïnstalleerd waardoor de emissie van stof onder de 1 milligram per m3 blijft. Dit is aanzienlijk lager dan de norm van 5 milligram die de EU voorschrijft. Nedfilter ondersteunt de industrie ook op een duurzame manier met zijn procesfilters voor vloeistoffen. In Velzen heeft Nedfilter bijvoorbeeld rvs-filters geplaatst bij Indaver voor de reiniging van zoutzuur, waardoor deze stof gerecycled kan worden.

Verder gaat ons bedrijf verspilling in de industrie tegen. Als voedselproducten of grondstoffen over een lopende band getransporteerd of ergens verladen worden, gaat een deel hiervan verloren doordat het in de vorm van stof verstuift. Daarom leveren we ook stofbeheersingssystemen. Nedfilter installeerde zo’n systeem onder meer voor OBA Bulk Terminal Amsterdam. Dit bedrijf transporteerde palmpitten in havens, waarbij een deel van de lading in de vorm van stof ontsnapte. Dit zorgde soms ervoor dat kades kokosnootbruin werden. Dankzij een DSH-hopper van Nedfilter belanden ladingen palmpitten nu, inclusief kleine stofdeeltjes, waar ze zijn moeten en blijft de emissie beperkt.

We strijden niet alleen voor een schoon leefmilieu door de producten en diensten die we aan andere bedrijven leveren, maar willen ook aan andere bedrijven het goede voorbeeld geven. Onze wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen komt onder meer tot uiting in ons kantoor en onze fabriek. Een grondwarmtepomp voorziet deze van warmte. Bovendien zijn beide panden met bijzondere aandacht voor isolatie gebouwd. Hierdoor hebben de gebouwen het energielabel A+. Daar komt bij dat het kantoor en de fabriek zijn voorzien van energiezuinige filterinstallaties om gezonde lucht te realiseren.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die uw bedrijf levert, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Nedfilter houdt zich nadrukkelijk bezig met de fijnstofproblematiek. ISO 16890 is een norm die hier iets over zegt. Fijnstof bestaat uit ultrakleine deeltjes die in de lucht komen door onder meer industrie en verkeer. Doordat een groot deel van de deeltjes kleiner zijn dan een micrometer (een duizendste millimeter), dringen ze ons lichaam binnen en richten ze veel schade aan. Fijnstof is verantwoordelijk voor verminderde werkprestaties en een lange lijst aan ernstige aandoeningen. Het zorgt onder meer voor chronische bronchitis, astma-aanvallen, COPD-klachten, longkanker, diep-veneuze trombose, aderverkalking, en scheuring van hart- en bloedvaten. In Nederland wordt het gezondheidsverlies door fijnstof geschat op 180.000 gezonde levensjaren per jaar.

We leveren en onderhouden overal in Nederland systemen die de lucht in gebouwen zuiveren. Daarnaast reinigen we het gehele luchttraject vanaf het dak tot in de ruimtes van gebouwen. Nedfilter reconditioneert klimaatkasten door onder meer hun warmtewisselaars op innovatieve wijze te coaten. Dit verhoogt het energetisch rendement van de klimaatkasten en verlengt hun levensduur aanzienlijk. Bovendien is een schone, roestvrije kast een voorwaarde voor de verwerking van zuivere lucht. Aangezien mensen 90% van hun tijd binnen doorbrengen, draagt dit werk substantieel bij aan het welzijn van mensen. Onze systemen bevatten filtermedia die gemaakt zijn van onder meer gebruikte PET-flessen. Dit zijn de kunststoffenflessen waarin bijvoorbeeld de meeste frisdranken zitten. Ook levert Nedfilter energiezuinige filters die een goede balans bieden tussen filtratie en energiegebruik.”

Waarom is Nedfilter partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Nedfilter is partner van Duurzaam Gebouwd, omdat het graag zijn kennis op het gebied van filtratie- en klimaatsystemen met anderen deelt. Dit vinden we een belangrijke taak, omdat we met ruim 25 jaar ervaring een grote speler zijn op de filtratiemarkt. Daarnaast willen we zelf up-to-date blijven over duurzaamheid in bouwend Nederland. Een belangrijke missie van Nedfilter is het creëren van een bewustwordingsproces over fijnstof. Via Duurzaam Gebouwd wil Nedfilter ook aandacht vragen voor de fijnstofproblematiek en meedenken over haalbare oplossingen.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Nedfilter ziet dat maatschappijbreed de aandacht voor duurzaamheid groeit. Overheden en maatschappelijke organisaties worden zich gelukkig steeds meer bewust van de fijnstofproblematiek. De overheid tracht met subsidies en belastingvoordelen voor roetfilters van voer- en vaartuigen de buitenlucht schoon te houden. Ook wordt de veeteeltindustrie met vergunningen waar nodig aan banden gelegd. In sommige sectoren, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg, neemt de aandacht voor fijnstof in gebouwen toe. Hopelijk zet deze trend zich door.”

Foto: Een DSH-hopper van Nedfilter zorgt voor minder stof- en productverlies in de haven van Antwerpen.