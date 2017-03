Duurzaamheidsprijzen voor 6 Nederlandse gebouwen

Tijdens de uitreiking van de internationale BREEAM Awards in Londen zijn 6 Nederlandse gebouwen in de prijzen gevallen: Geelen Counterflow, TU Eindhoven, Bol.com (zie foto), Royal Agio Cigars, Energy Academy Europe en Heuvel Eindhoven.

De uitreiking van deze prijzen vond plaats in verschillende categorieën. Zo won de renovatie van het hoofdgebouw van de TU Eindhoven een award in de categorie Onderwijsgebouwen. Het kantoor van Geelen Counterflow, dat volgens BREEAM meest duurzame gebouw ter wereld is, won in de categorie kantoorgebouwen.

Industrie en mixed use

Daarnaast ontving Bol.com een prijs voor haar distributiecentrum in Waalwijk in de categorie industriële gebouwen. De jury roemde de opschaalbaarheid van het fulfilmentcenter, de manier waarop ze de CO 2 -uitstoot reguleert met warmteregulering en 5 windturbines en de focus op een gezonde en prettige werkomgeving voor werknemers. In de categorie ‘mixed use’ wonnen Energy Academy Europe in Groningen en Royal Aigo Cigars in Duizel.

Duurzaamheid, innovatie en schaalbaarheid

De andere prijswinnende gebouwen staan in Manchester (Tribe Apartments), Londen (Victoriastreet 80-100 en Kings Place) en Zweden (Lidl supermarkt). De jury beoordeelde alle inzendingen op de mate van duurzaamheid, innovatie en schaalbaarheid. Ze kent deze prijzen jaarlijks toe aan de meest innovatieve en duurzame bouwprojecten in verschillende categorieën.

In Duurzaam Gebouwd Magazine #36 staan uitgebreide verhalen over het fulfilmentcenter van Bol.com en het vernieuwde gebouw van Royal Aigo Cigars.