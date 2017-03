Terpstra: ‘Het gaat erom dat we ambitie tonen’

“Wat ik graag zou willen, is dat we in een nieuw regeerakkoord zeggen dat we in 2030 in de gebouwde omgeving energieneutraal zijn. Punt.” Dat zegt UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra in de nieuwe uitgave van Building Holland Magazine.

Of dat kan, vindt Terpstra niet interessant. “Het gaat nu erom dat we ambitie tonen”, vindt hij. In zijn ogen is de afgelopen 4 jaar niet voldoende gebeurd op het gebied van verduurzaming. “Wij hebben onze topsectoren, maar die zitten heel erg op het internationale perspectief. Dat gaat over hoe Nederland aantrekkelijker kan zijn voor de wereld.”

Vliegwiel voor energietransitie en duurzaamheid

Hij beschouwt het Energieakkoord als vliegwiel van een beweging op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. “Daar praten we met z’n allen al decennia lang over. Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat datgene wat schoorvoetend op gang is gekomen in toenemende mate mainstream wordt.” Terpstra opent Building Holland 2017 met een keynote op 11 april om 12.45 uur.

Duurzame alternatieven naar voren bij volgende crisis

Naast hem komt professor Derk Loorbach van de Erasmus Universiteit aan het woord. Volgens deze directeur van het onderzoekscentrum Drift (Dutch Research Institute For Transitions) is een crisis de beste manier om tot fundamentele veranderingen te komen. “Als je kijkt waar de radicale alternatieven zitten, dan zit dat bijvoorbeeld in industrieel bouwen, energieneutrale renovatie, energieleverend bouwen, circulariteit en biobased materialen. En in integrale gebiedsontwikkeling. Echt vaart hebben ze nog niet. Ik denk dat pas bij de volgende vastgoedcrisis het een stuk waarschijnlijker is dat dit soort alternatieven prominenter naar voren komen.” Loorbach spreekt donderdag 13 april tijdens Building Holland.

6 thema's, Building Europe en Green Tie Gala

Daarnaast besteedt Building Holland Magazine uitgebreid aandacht aan de 6 thema’s, die dit jaar uitgebreid in de aandacht staan: woningen, leisure & retail, zorgvastgoed, logistiek vastgoed, scholen en kantoren. Ook worden de side-events Building Europe en Green Tie Gala – met daarbij de uitreiking van ABN AMRO Duurzame 50 uitgebreid belicht.

