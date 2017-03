Gratis versie van Environmental Management Software

Duurzaam Gebouwd-partner komt met een gratis versie van EcoChain. De gratis versie stelt organisaties die met verduurzaming aan de slag zijn om gratis berekeningen te maken van producten die zij leveren.

Met de gratis versie van EcoChain kunnen bedrijven LCA’s van al hun producten maken. Hierdoor wordt het mogelijk om de CO 2 -footprint of de MKI-waardes van producten te weten te komen. De tool geeft inzicht om te beoordelen welke producten goed of juist minder goed presteren.

Ecochain en samenwerking met de keten

Samenwerking met andere ketenpartners is mogelijk binnen EcoChain. Toeleveranciers voeren zelf de benodigde data in voor het eigen bedrijf. Daarnaast is het mogelijk om met een toeleverancier concrete afspraken te maken over hoe milieuprestaties worden beoordeeld.

Upgrade voor waardevolle inzichten

Upgraden naar de volledige versie betekent dat een bedrijf waardevolle inzichten krijgt op proces- en bedrijfsniveau door statistieken en grafieken. Hiermee identificeert een organisatie hoe efficiënt en effectief grondstof- en energieverbruik geoptimaliseerd kan worden.

Meer informatie en gratis versie

De gratis versie van Ecochain vindt u op de officiële website van Ecochain.