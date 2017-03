Lancering innovatie voor gezonde werk- en leefomgeving

De innovatie PULSE van Building Holland-partner Strukton Worksphere wordt gelanceerd tijdens een side event van Building Holland, op 12 april van vanaf 13.30.

De innovatie draagt bij aan het creëren van prettige en gezonde werk- en leefomgevingen. Het transformeert 24 uur per dag data naar informatie die storingen voorkomt, die levensduur verlengt en energie- en onderhoudskosten reduceert. Bovendien vergroot het gebruikerstevredenheid.

Naast de lancering van de innovatie vindt ook een heuse ruimtereis plaats. Nederlandse astronaut André Kuipers neemt deelnemers aan zijn presentatie mee in zijn unieke ervaring, waarin hij vertelt over de fragiliteit van de Aarde en waarom het noodzakelijk is om te verduurzamen.

André Kuipers, copyright ESA NASA

