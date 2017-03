ABN Amro: Bouwsector komt in evenwicht

De bouwsector groeit verder in 2017 en 2018. Deze groei vindt voornamelijk plaats in de utiliteitsbouw en grond-, water- en wegenbouw. Dit meldt ABN Amro.

Waar de bouw de afgelopen 2 jaar met name op de woningbouw leunde, groeit de sector in 2017 en 2018 evenrediger. Dat komt volgens de bank omdat enerzijds de groei van de woningbouw wat terugvalt en anderzijds de andere branches harder groeien. Daarbij verwacht ABN Amro een gematigdere groei: na de 8,5% in 2015 en 7,1% in 2016 volgen voor zowel 2017 als 2018 4,5%.

Focus op duurzaamheid

Deze groei komt onder meer omdat het aantal investeringen in gebouwen in 2016 met 0,2% naar € 17,4 miljard is gestegen. Dit komt door het aantal vergunningen voor utiliteitsgebouwen in 2016, dat met 0,5% licht is gestegen. Dit is de eerste stijging sinds 2008, te danken aan het feit dat er meer vergunningen zijn afgegeven voor nieuwe utiliteitsgebouwen. Deze stijgende vraag komt naast de aantrekkende economie door de focus op duurzaamheid en online verkopen.

57% kantoorgebouwen minder dan energielabel C

Verder hebben installatiebedrijven de wind mee, meldt ABN Amro. Een groot deel van de kantoren moet namelijk verduurzaamd worden. Ze moeten in 2023 namelijk allemaal minimaal een energielabel C hebben, maar 57% heeft een label dat lager is.