Eerste vloer uit duurzame fabriek Coevorden

De eerste vloer is uit de nieuwe fabriek van Forbo in Coevorden gerold. De ‘Sphera’ vloer is 100 procent ftalaatvrij en door zero waste-technologie en gebruik van groene energie wordt een zeer duurzame productie van homogeen vinyl bereikt.

De productie geschied bijna zonder afval te veroorzaken. Forbo produceert in één keer een vlakke vloer van de juiste dikte. Oude homogeen fabrieken schuren het vinyl op de juiste dikte, wat 10 tot 15 procent restmateriaal oplevert. De kleine hoeveelheid afval die overblijft in Coevorden wordt gebruikt in de rug van Forbo’s projectvinyl.

Ontspannen en stabiliteit

Het relaxatieproces, nodig om het product goed te ontspannen zodat het niet langer uitzet en krimpt, is hypermodern en efficiënt. Hete luchtovens vragen minder energie dan oude, op water gebaseerde systemen. Bijkomend voordeel is dat de temperatuur beter te beheersen, wat de stabiliteit ten goede komt.

Environment Product Declaration

Forbo hoopt binnen een half jaar een onafhankelijke Environment Product Declaration te hebben voor Sphera. Hierin staan alle gegevens over energieverbruik, afval en meer. Voorwaarde hiervoor is dat de fabriek eerst ongeveer een maand of zes heeft gedraaid.