Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: DencoHappel

DencoHappel is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Directeur Tim van Hussel stelt zijn bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“Wij zijn specialist op het gebied van luchtbehandeling en klimaattechniek. Wij verzorgen, adviseren en onderhouden oplossingen op het gebied van verwarming, koeling, ventilatie en energieterugwinning. Denk hierbij aan toepassingen voor ziekenhuizen, kantoren, retail, zwembaden, scholen, datacentra, food en pharma. Kortom, overal waar luchtbehandeling benodigd is en/of mensen aanwezig zijn.

Een kleine greep uit ons brede leveringspakket:

luchtbehandelingskasten,

ventilatorconvectoren,

close control units,

datacenter units,

luchtverhitters,

dakafzuigventilatoren,

koudwatermachines,

warmtepompen,

zwembadunits

en filtersystemen."

Hoe zetten jullie in op duurzaamheid?

“Duurzaamheid begint bij de bedrijfscultuur en de manier waarop werkgever en werknemer met energie en het milieu omgaan. Enkel door zelf duurzaam te zijn, kun je duurzaamheid promoten en je hiervoor inzetten. Perfecte lucht- en klimaatcondities, gecombineerd met efficiëntie en duurzaamheid: dat verstaan wij onder AirEconomy. Onze producten koppelen duurzaamheid aan een hoge technologische kwaliteit; met deze basis garanderen wij vooruitgang. Door een combinatie van warmteterugwinning en slim ontwerp zorgen wij voor een optimaal klimaat bij minimale of geen energieconsumptie. Door warmte/koude en/of vocht uit de lucht terug te winnen met een warmtewiel, kruisstroomwisselaar of twincoilbatterijen kunnen wij tot 92% energie terugwinnen. Met toepassingen als deze maken wij gebruikers bewust van het energieverbruik over een aantal jaar en de gevolgen hiervan.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die DencoHappel levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Wij willen data in de cloud opslaan, muziek streamen via Spotify, films kijken via Netflix, onze connecties in de gaten houden op Facebook, Twitter en Linkedin, producten bestellen via internet: the sky is the limit…! Door deze exponentieel groeiende vraag zijn steeds meer datacentra benodigd om deze gegevens te verwerken en op te slaan. Deze datacentra staan vol met servers die een grote hoeveelheid warmte produceren: aan ons de mooie taak deze warmte op een duurzame manier te koelen. Wij hebben een oplossing op basis van indirecte adiabatische koeling, waarbij er geen mechanische koeling nodig is. Vrije koeling is de meest duurzame oplossing voor deze uitdaging, de vraag vanuit de markt is dan ook zeer groot. De onderstaande video geeft uitleg over deze unit.”

Welk door DencoHappel uitgevoerd project of welke door DencoHappel geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

"Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG, zie afbeelding bovenaan) beschikt over het meest duurzame datacenter van Nederland. Het centrum is geschikt voor opslag van alle ICT-data van het UMCG tot 2030. Dankzij het gepatenteerde ‘Green Cooling for Data Centres'-concept van ingenieursbureau Deerns is een groen datacenter van de nieuwste generatie gerealiseerd. De binnenlucht wordt op innovatieve wijze met buitenlucht gekoeld zodanig dat het datacenter kan functioneren zonder koelmachines en waardoor een lage PUE-waarde van 1,2 wordt behaald. Deze 'Power Usage Effectiveness'-waarde meet het totale energiegebruik en zet dat af tegen de energie die wordt gebruikt voor de IT-middelen, de servers, switches, UPS’en en dergelijke."

Waarom is DencoHappel partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

"Wij zoeken de mogelijkheid om met alle partijen binnen de bouw- en vastgoedsector in contact te komen om gezamenlijk duurzame oplossing te bieden aan de klant. Door beter te communiceren, verbinden en te activeren merken wij dat de kans tot een duurzame oplossing aanzienlijk vergroot. Iedereen op dezelfde lijn in een vroeger traject om de slagingskans te vergroten en te garanderen!”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht DencoHappel/u de komende jaren?

'Bedrijven stellen hun duurzaamheidsdoelstellingen steeds vaker van buiten naar binnen op, zoals de verschillende duurzame doelstellingen en het klimaatakkoord. Hierdoor verwachten wij veel veranderingen binnen bedrijven en producten. Bedrijven vinden minder slecht niet meer goed genoeg; ze kiezen voor echte oplossingen. Wij verwachten steeds meer projecten met Nul-op-de-Meter en zelfvoorzienende projecten. Wij zijn zeer benieuwd naar de duurzame toekomst en proberen dit op verschillende manieren mogelijk te maken."

Bron foto: MigGroningen