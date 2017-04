Vacature: Senior online Marketeer

Duurzaam Gebouwd is op zoek naar een senior online marketeer.

Over de functie

Als senior online marketeer bij Duurzaam Gebouwd ben je eindverantwoordelijk voor de online prestaties van alle online kanalen. Het gaat daarbij om meten, beheren, optimaliseren én uitbouwen. Naast alle aspecten van online marketing is community management ook een onderdeel van je werkzaamheden: hoe wordt de Duurzaam Gebouwd en Building Holland community verder uitgebouwd en hoe zorgen we dat deze groei bijdraagt aan de overkoepelende strategie en missie?

Wanneer het marketingteam een creatieve campagne uitrolt, kun jij feilloos het online gedeelte voor jouw rekening nemen. Daarbij kijk je niet alleen naar de standaard kanalen, maar denk je op een creatieve manier op strategisch niveau mee. Je denkt mee vanuit de inhoud en weet wanneer een contentstrategie kansrijker is dan de Adwordscampagne waar je collega om vroeg. Ofwel: jij denkt ook na waarom je iets doet.

Daarnaast signaleer je kansen om de Duurzaam Gebouwd en Building Holland community uit te bouwen en de verbinding op te zoeken. Hierin geef je advies aan de afdelingen sales, events en redactie. Je zet proactief acties uit om verbindingen tussen de merken en haar achterban te leggen, maar ook tussen de merken onderling. Onze community bestaat uit lezers van het magazine en de websites, nieuwsbriefontvangers, experts en fans op sociale-mediakanalen.

Wie zoeken wij?

Jij bent helemaal in je element wanneer de door jouw bedachte online campagne draait als een trein. Maar bent ook een kei in analyseren en bijsturen wanneer nodig. Je hebt passie voor het vak en bent een echte kartrekker. Door jouw winnaarsmentaliteit ga je door tot jouw doel is bereikt. Daarnaast ben jij:

Eindverantwoordelijk voor de bijdrage van de online kanalen ondersteunend aan de totale strategie;

Verantwoordelijk voor het beheren, optimaliseren en een groeistrategie neerzetten voor de gehele Duurzaam Gebouwd en Building Holland community;

Een kei in het beheren, meten, analyseren en optimaliseren van alle online kanalen van de verschillende merken;

Goed in het optimaliseren van de online kanalen door te testen, benchmarken en markt- en klantonderzoeken te initiëren;

In staat trends in bezoekersgedrag te onderzoeken;

Een adviseur die advies geeft op basis van analyses en over online business strategieën;

Goed in het maken van uitgebreide analyses, maandelijkse rapportages en tag management;

In de lead in het testen en implementeren van nieuwe analysetools;

In staat de vertaalslag te maken van data naar te implementeren verbeteringen;

Van toegevoegde waarde in het meedenken over data-integratie en marketing intelligence binnen de organisatie;

Onze andere selectiecriteria zijn:

Een relevante HBO of universitaire opleiding;

Minimaal 5 jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie;

Uitstekende kennis van Google Analytics, Social Media en SEM;

Ervaring met Google Tag Manager, Hotjar en Visual Website Optimizer

Ervaring met werken in een scrumteam is een pré;

Een analytisch vermogen waar je u tegen zegt;

Passie voor online marketing en parate kennis van de nieuwste ontwikkelingen binnen je vakgebied;

Het vermogen om kansen in de markt om te zetten in nieuwe producten/diensten;

Secuur, zelfsturend, onafhankelijk, stressbestendig en proactief.

Over Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét integrale platform over Duurzaam Bouwen met als missie de samenwerking in de integrale bouw- en vastgoedsector een grote stap vooruit te helpen. Dit doet Duurzaam Gebouwd door drie concrete stappen: communiceren, verbinden en activeren.

Het platform communiceert 24/7 via multimediaproducten actueel nieuws, innovaties, projecten en visies. Het platform genereert impact door haar onafhankelijkheid en het grote bereik.

Het platform verbindt professionals en organisaties vanuit de integrale bouw- en vastgoedsector met elkaar teneinde co-making en business te ontwikkelen.

Het platform activeert door ‘open source’ ontsluiten van hoogwaardige kennis, innovaties en workflow tools.

Op het jaarlijkse event Building Holland komen de integrale samenwerkingen tot leven. Tijdens dit event komt de hele bouw- en vastgoedsector bijeen. Naast Building Holland organiseert Duurzaam Gebouwd 60 evenementen per jaar, geven we 10 magazines per jaar uit en zijn wij de spil in een toonaangevend netwerk binnen de sector.

Wat bieden wij?

Geld. Iedere maand weer (als je je best doet).

25 vakantiedagen. Als je belooft dat je terugkomt.

Reiskostenvergoeding en pensioenregeling.

Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open. Of je nu een week, een maand of een jaar bij ons werkt.

Humor; hopelijk heb jij dat ook!

Duurzaam Gebouwd biedt je een uitdagende baan met een marktconform salaris, en een bonusregeling. Een laptop van de zaak en een fijne groene werkplek aan de rand van de Posbank behoren ook bij het pakket.

Duurzaam Gebouwd is een dynamische en groeiende organisatie, waar een informele werksfeer heerst. Je wordt opgenomen in een enthousiast team waarbinnen je voldoende ruimte krijgt om je vaardigheden optimaal aan te wenden. Wij geven je veel verantwoordelijkheden. Je wordt gestimuleerd om eigen initiatief te tonen en je maximale bijdrage te leveren aan de inhoudelijke doelstellingen van Duurzaam Gebouwd en ons merk Building Holland, waar nog tal van veelbelovende projecten te verwachten zijn waar jij het verschil kan maken.

Solliciteren?

Stuur dan je motivatiebrief of video en een recent curriculum vitae met foto per mail t.a.v. Bibianne Kerkhoff, vacature@duurzaamgebouwd.nl. Mocht je vragen hebben, dan kun je telefonisch contact opnemen via 085-2735970. Kijk voor meer informatie op DuurzaamGebouwd.nl/senior-online-marketeer.