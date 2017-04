Grote belangstelling subsidie energiebesparing eigen huis

De subsidie energiebesparing voor eigenaar-bewoners is snel op. De mogelijkheid tot aanvragen is er nog wel.

RVO.nl laat meer aanvragen toe dan aan subsidiebudget kan worden verstrekt. Er vallen nog subsidieaanvragen af bij behandeling. De regeling voor aanvragen wordt pas afgesloten als het aanvraagvolume is bereikt.

Opnieuw indienen

Als een aanvraag niet volledig is, krijgt de aanvrager hierover bericht en is het mogelijk om dit opnieuw in te dienen. Echter moet de aanvraag dan wel ‘achteraan sluiten’ en is de kans op uitputting van het budget groter.

Over een ingediende aanvraag wordt binnen 13 weken een besluit genomen. RVO.nl heeft extra capaciteit ingezet om de aanvragen te verwerken en hoopt zo snel duidelijkheid te verschaffen.

Verenigingen van Eigenaren kunnen putten uit een aparte subsidiepot, waarvoor nog voldoende budget is. Lees meer informatie over de subsidie energiebesparing eigen huis eigenaar-bewoner en de versie voor Vereniging van Eigenaren.