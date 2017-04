Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: K & R Consultants

Adviesbureau K & R Consultants is partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Directeur Mark Kok stelt zijn bedrijf voor.

Wat zijn de kernactiviteiten van K & R Consultants?

“Wij zijn een installatietechnisch adviesbureau met een sterk ontwikkelde expertise op het gebied van kosten. Deze kostenexpertise is uniek in de sector en heeft betrekking op investerings- en levensduurkosten. Wij adviseren initiatiefnemers en gebouweigenaren op het gebied van gebouwinstallaties bij huisvestingsopgaven. We ontwerpen en modelleren gebouwinstallaties en begeleiden onze klanten bij de te maken keuzes. Naast initiatiefnemers en gebouweigenaren adviseren wij ook ontwikkelaars, aannemers en installatiebedrijven. Wij zijn dus actief in de gehele keten. In onze dienstverlening zetten wij sterk in op een samenwerkingsgerichte aanpak en het modelleren van gebouwinstallaties met BIM. Het is voor ons een uitdaging om met een bedrijfskundige blik, complexe installatietechnische vraagstukken op te lossen.”

Hoe zet K & R Consultants in op duurzaamheid?

“Inmiddels is het voor vele partijen, inclusief de politiek, duidelijk dat een energietransitie noodzakelijk is. De beschikbaarheid, de kosten en de nadelige effecten voor het milieu en de economie maken het noodzakelijk de overgang te maken van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Duurzaamheidseconoom Jeremy Rifkin spreekt in dit kader zelfs over de derde industriële revolutie. In de transitieperiode zal het gebruik van fossiele energie zo efficiënt mogelijk dienen plaats te vinden met het doel dit te minimaliseren. Het toekomstbeeld is dan dat gebouwen energieproducenten worden. Gebouwen die dus meer energie produceren dan consumeren. Deze ontwikkeling vraagt om toenemende intelligentie in gebouwen, duurzame technische installaties en de aansturing daarvan. De exponentieel toegenomen mogelijkheden van internet: Internet of Things (IoT) en de opkomst van sensoren maken dit nu al mogelijk. In een volledig duurzame energievoorziening is de maatschappij all electric. Duurzaam opgewekte elektriciteit vult hierbij de energievraag in. Elektriciteitsopwekking gebeurt lokaal of centraal met duurzame zon-, wind-, biomassa- en waterstofinstallaties. Met intelligente netwerken wordt de opgewekte elektrische energie gedistribueerd en tijdafhankelijk op elkaar afgestemd, rekening houdend met de actuele energievraag en mogelijke opslag. Wij zetten in op duurzaamheid door in onze adviezen rekening te houden met dit gedachtegoed. Bij het bepalen en adviseren van verduurzamingsmaatregelen en de besluitvorming hieromtrent is het belangrijk rekening te houden met deze trends. Om de duurzaamheid van gebouwen in kaart te kunnen brengen beschikken wij tevens over BREEAM-NL Experts en kennis op het gebied van LEED.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die K & R Consultants levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

“Wij merken dat opdrachtgevers het waarderen dat wij hen inzicht en keuzes bieden in de mogelijke installatieconcepten en technische oplossingen. Onderdeel van onze adviezen is de presentatie van de mate van duurzaamheid (of de mate van energiebesparing), de investeringskosten en de levensduurkosten van de diverse mogelijkheden. Naast de ‘fit’ van de oplossing met de klant vormen dit belangrijke ingrediënten voor het besluitvormingsproces van onze klanten. Onze ervaring is dat dit inzicht leidt tot kansen. Vervolgens wordt de gemaakte keuze in een budget gestuurd proces nader ontworpen en uitgewerkt.”

Welk door K & R Consultants uitgevoerd project of welke door K & R Consultants geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Op 13 november 2016 is het vernieuwde Thialf in Heerenveen (zie foto bovenaan) officieel geopend. Met een geïsoleerde schil, 5.000 zonnepanelen op het dak, energiezuinige verlichting en een slim gebruik van de restwarmte van de ijsmachines, gebruikt de schaatstempel Thialf nog maar de helft van de energie van voor de renovatie. Omdat het complex in oppervlak is verdubbeld, beschouwen wij dit als een prestatie van formaat! K & R Consultants heeft Thialf de afgelopen jaren geadviseerd en ondersteund over de technische installaties tijdens de planvorming, bouwvoorbereiding, realisatie en oplevering.”

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Duurzaam Gebouwd is hét platform voor de bouw- en vastgoedsector. Het verbindt professionals en activeert ons om constant bezig te blijven met duurzaamheid. Het krachtige netwerk van Duurzaam Gebouwd heeft een ongekend groot bereik binnen de sectoren waar wij in opereren. Wij willen graag een bijdrage leveren aan dit netwerk, kennis en ervaring delen met andere partners en uiteraard leren van de expertise van anderen. Door samen te werken en kennis met elkaar te delen, kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Naast de genoemde ontwikkelingen op het vlak van de transitie van energie-consumerende naar intelligente energieproducerende gebouwen, zien wij ontwikkelingen op het gebied van grondstoffen. Ons huidige lineaire systeem – grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd – leidt tot grondstoffenschaarste. Dit maakt naar verwachting plaats voor een meer circulair systeem en biedt ongetwijfeld weer mooie kansen.”