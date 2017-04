Vacature: Multimedia Designer/Vormgever

Duurzaam Gebouwd is op zoek naar een multimedia designer/vormgever.

Over de functie

Als Multimedia Designer geef je vorm aan visuele elementen en concepten, met als resultaat een ontwerp dat stijlvol, functioneel én intuïtief is voor de gebruiker. Je bent verantwoordelijk voor de vormgeving van de online (multichannel) en offline communicatie. Je ontwerpt o.a. e-mailings, websites, POS-materiaal, brochures, grafische ontwerpen, video’s, banners, whitepapers en visuals voor social media. Je zorgt voor een optimale vormgeving, waarbij je rekening houdt met conversie en usability om de eindgebruiker een logische customer journey te bieden. Jij weet de juiste vertaling te maken van een concept of idee en door je creativiteit kom je altijd verrassend uit de hoek. Een officiële zakelijke mailing? Jij snapt meteen welke stijl het beste past. Een plaatje, een gifje of een video; je weet wat je te doen staat en overtreft onze verwachtingen.

Je bent zeer creatief en positief kritisch waardoor je altijd ruimte ziet voor verbetering van de gebruikservaring. Je kunt de keuzes die je maakt onderbouwen met theoretische kennis en voelt geen angst jouw mening te geven of te verdedigen. Aangezien je in een dynamische omgeving komt te werken, zijn snelheid en flexibiliteit essentieel voor deze functie. Daarnaast ben je goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends binnen jouw vakgebied.

Jij bent verantwoordelijk voor het creëren van uitingen en kan concepten en ideeën aan de hand van een briefing naar inspirerende, activerende en commerciële visuals en video’s omtoveren. Door de wisselende werkzaamheden is het nodig dat je goed kunt plannen en gestructureerd werkt.

Jouw team is professioneel en vooruitstrevend en bestaat uit een Campagne manager, medewerker Communicatie & PR, Marketing- en communicatiespecialist, Senior Online Marketeer, Front- backend developer, een E-mailmarketeer en 2 Redacteuren. Gezamenlijk verzorgen jullie alle content en marketingmiddelen voor de merken Duurzaam Gebouwd en Building Holland.

Geen dag als designer bij Duurzaam Gebouwd is hetzelfde! Iedere dag sta jij voor nieuwe uitdagingen als het gaat om de juiste vertaling te maken van concept naar beeld voor alle (marketing)middelen die je kan bedenken. The sky is the limit!

Wie zoeken wij?

Je staat voor wat je maakt, kunt dat goed onderbouwen en presenteren maar staat ook open voor de mening van anderen. Je bent sociaal, gezellig en kan goed met anderen samenwerken. Liever heb jij veel verantwoordelijkheden, want je bent ondernemend. Daarnaast raak je niet in paniek wanneer de deadline nadert, maar is je werk altijd op tijd af. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt een goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift. Verder heb je een hoog creatief-denk-en-doe-niveau, in de multimedia designhoek, met ervaring in en kennis van de grafische programma's, e-mailmarketing en video editing.

Jij bent iemand die de handen uit de mouwen steekt en ideeën realiseert! Je bent in staat zelfstandig te werken en functioneert daarnaast ook uitstekend in teamverband, de persoonlijke klik is erg belangrijk voor ons. Creativiteit en een aanpakkersmentaliteit zijn voor jou vanzelfsprekend. Je werkzaamheden zijn zeer divers, denk daarbij aan:

Het vormgeven van zowel print- als online marketinguitingen, zoals e-mail, websites, POS-materiaal, whitepapers, animaties, video’s, brochures, magazines, banners, presentaties, visuals voor social media, etc.

Het verder ontwikkelen van de huisstijl i.s.m. de afdeling Communicatie & PR

Het beheren van de beeldbank

Creatief meedenken over de invulling van verschillende middelen

Onze andere selectiecriteria zijn:

Een afgeronde opleiding Multimedia Design en/of - Grafische Vormgeving en uitgebreide ervaring met Adobe;

Je weet wat de mogelijkheden zijn als het gaat om HTML en CSS;

Minimaal 2 jaar werkervaring binnen een vergelijkbare functie;

Jij laat ons een portfolio zien waarvan we stijl achterover slaan

Ervaring met flash, HTML5 en GIF;

Kennis van en ervaring met UX-design;

In staat om projectmatig en zelfstandig te werken;

Goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling;

Secuur, enthousiast en pro-actief;

Je hebt een frisse, moderne en creatieve stijl. Je bent je bewust van het bereik en de impact van je werk

Je hebt ervaring met online advertising, uitgebreide kennis van het digitale landschap en volgt de nieuwe ontwikkelingen op de voet

Je bent een aanpakker, flexibel, oplossingsgericht en hebt een gezonde dosis humor;

Ervaring met Scrum is een pré

Ervaring met e-mailingmarketing is een pré

Ervaring met video editing is een pré

Over Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is hét integrale platform over Duurzaam Bouwen met als missie de samenwerking in de integrale bouw- en vastgoedsector een grote stap vooruit te helpen. Dit doet Duurzaam Gebouwd door drie concrete stappen: communiceren, verbinden en activeren.

Het platform communiceert 24/7 via multimediaproducten actueel nieuws, innovaties, projecten en visies. Het platform genereert impact door haar onafhankelijkheid en het grote bereik.

Het platform verbindt professionals en organisaties vanuit de integrale bouw- en vastgoedsector met elkaar teneinde co-making en business te ontwikkelen.

Het platform activeert door ‘open source’ ontsluiten van hoogwaardige kennis, innovaties en workflow tools.

Op het jaarlijkse event Building Holland komen de integrale samenwerkingen tot leven.

Tijdens dit event komt de hele bouw- en vastgoedsector bijeen. Naast Building Holland organiseert Duurzaam Gebouwd 60 evenementen per jaar, geven we 10 magazines per jaar uit en zijn wij de spil in een toonaangevend netwerk binnen de sector.

Wat bieden wij?

Geld. Iedere maand weer (als je je best doet).

Je eigen sportclubje met collega’s (niet dat ze ooit gaan..)

Ongekend goede werksfeer.

Zingende collega’s.

25 vakantiedagen. Als je belooft dat je terugkomt.

Reiskostenvergoeding en pensioenregeling.

Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open. Of je nu een week, een maand of een jaar bij ons werkt.

Humor; hopelijk heb jij dat ook!

Duurzaam Gebouwd biedt je een uitdagende baan met een marktconform salaris, en een bonusregeling. Een laptop/computer van de zaak en een fijne groene werkplek aan de rand van de Posbank behoren ook bij het pakket.

Duurzaam Gebouwd is een dynamische en groeiende organisatie, waar een informele werksfeer heerst. Je wordt opgenomen in een enthousiast team waarbinnen je voldoende ruimte krijgt om je vaardigheden optimaal aan te wenden. Wij geven je veel verantwoordelijkheden. Je wordt gestimuleerd om eigen initiatief te tonen en je maximale bijdrage te leveren aan de inhoudelijke doelstellingen van Duurzaam Gebouwd en ons merk Building Holland, waar nog tal van veelbelovende projecten te verwachten zijn waar jij het verschil kan maken.

Solliciteren?

Stuur dan je motivatiebrief, portfolio en een recent curriculum vitae met foto per mail t.a.v. Bibianne Kerkhoff, vacature@duurzaamgebouwd.nl. Mocht je vragen hebben, dan kun je telefonisch contact opnemen via 085-2735970. Kijk voor meer informatie op DuurzaamGebouwd.nl/Multimedia-designer-vormgever.