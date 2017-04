VPRO Tegenlicht: Groene dromen komen uit

De uitzending ‘Groene Dromen’ van VPRO Tegenlicht geeft een blik op duurzaam ondernemen in Nederland. Onder anderen Duurzaam Gebouwd-experts Anne-Marie Rakhorst en Coert Zachariasse vertellen over hun ervaringen met dit onderwerp en circulariteit in brede zin.

Tien jaar geleden maakte Tegenlicht de uitzending ‘Afval = voedsel’ en destijds committeerden steden als Maastricht, Venlo en Almere zich aan de circulaire denkwijze. De uitzending blikt terug naar onder andere de ambitie van gemeente Venlo om de Cradle to Cradle-filosofie actief uit te dragen en onder te brengen in projecten. Onder andere de Cradle to Cradle-geïnspireerde realisatie van Stadskantoor Venlo en de C2C-leergangen van basisschool De Zuidstromen komen voorbij.

Silicon Valley voor circulariteit

Ook Rotterdam krijgt aandacht, met het omgetoverde oude zwemparadijs Tropicana tot BlueCity. “BlueCity is een ecosysteem van ondernemers die op elkaars reststromen zijn aangesloten”, geeft Siemen Cox van BlueCity aan. In Hoofddorp verrijst een circulair bedrijventerrein ‘Circular Valley’, in ontwikkeling door Delta Development Group, bekend van Park 20|20. “We willen een kennisvallei opbouwen“, aldus Zachariasse over het middelste deel van de ontwikkeling. “Een soort Silicon Valley voor circulariteit.”

Bekijk de volledige aflevering van ‘Groene Dromen’ terug op de website van VPRO. Onlangs vond het C2C-Congress Venlo plaats, waarbij kennis over C2C werd gedeeld en ook de toepassing hiervan ruime aandacht kreeg. Bekijk de samenvatting van de terugblik op de website van het C2C-Congress Venlo.