Uitdaging voor concept energieneutrale warmwatervoorziening

Woningcorporatie Elkien lanceert de KIEN Water & Energy Challenge. De uitdaging omvat het indienen van een technologisch concept gericht op energie-efficiëntie en energieneutrale warmwatervoorzieningen.

De winnende oplossing wordt uitgenodigd om de technologie te ontwikkelen, testen en demonstreren in het Kien City Lab, gevestigd in Tolhuizen in gemeente Leeuwarden. In Kien City investeert Elkien in de ontwikkeling van 26 huizen, waar de nieuwe innovatieve technologie wordt toegepast.

Gemiddeld energieneutraal

Woningcorporatie Elkien heeft een woningvoorraad van ongeveer 20.000 sociale woningen. Haar ambitie is om de complete voorraad gemiddeld energieneutraal te hebben in 2030. Daarom investeert de corporatie de komende jaren € 300 miljoen om deze ambitie te verwezenlijken.

Meer informatie over de uitvraag is te vinden op de website van Kien City Lab.