Nieuwe partner Duurzaam Gebouwd: Gispen

Deze maand is Gispen partner geworden van Duurzaam Gebouwd. Tijdens Building Holland ondertekende manager circulaire economie Rick Veenendaal het 3-jarige contract. Hij stelt zijn bedrijf voor.

Wat zijn jullie kernactiviteiten?

“We richten ons op het ontwerpen van inrichtingen. Daarnaast produceren we ons eigen meubilair en leveren we meubilair van andere producenten. Verder zorgen we voor dienstverlening in de vorm van inrichting as a service.”

Hoe zet Gispen duurzaamheid in?

“Duurzaamheid is verweven in het DNA van ons bedrijf. Zo heeft onze oprichter Willem Gispen zo’n 100 jaar geleden gezorgd voor duurzaam en modulair meubilair, dat lang meegaat. Op Marktplaats.nl zie ik bijvoorbeeld nog steeds ons meubilair van 20 à 30 jaar oud, dat in goede staat en van waarde is. Duurzaamheid concretiseren we inmiddels in de vorm van het toepassen van circulaire principes in onze bedrijfsvoering. Zo verbeteren we ons assortiment op basis van circulair design en verlengen we de levensduur van ons en ander meubilair. Daarnaast zorgen we voor waardebehoud van meubilair door onze klanten een alternatief businessmodel aan te bieden, zoals pay-per-use, lease, huur, koop met retourgarantie of het statiegeldmodel. Hiermee maken we afspraken over wat te doen met het meubilair aan het eind van de gebruiksfase om zo te voorkomen dat het meubilair wordt weggegooid.”

Naar welke Gispen-producten is de meeste vraag?

“De meeste bedrijven hebben interesse in onze duurzame, circulaire inrichting. Deels gerefurbished, deels nieuw ontworpen volgens de circulaire principes. Voor het Europese project 'Use it Wisely' hebben we samen met TNO een design framework ontwikkeld, waarmee we de circulariteit meetbaar kunnen maken. Hierbij hebben we als doel om te kunnen communiceren hoe circulair een inrichting is. De systematiek is vergelijkbaar met methodiek van het duurzaamheidscertificaat BREEAM. Voor verschillende thema's kunnen punten worden verkregen, die resulteren in een score. Dit is boven op de branchestandaarden: hoe meer punten, hoe duurzamer de kantoorinrichting.”

In welke projecten komt duurzaamheid het meest naar voren?

“In het hoofdkantoor van Alliander in Duiven hebben we werkplekken van Ahrend gerevitaliseerd. Daarnaast zorgen we voor circulair kantoormeubilair voor de gemeente Amsterdam, NS, ABN Amro en UWV. Naast dat we binnen een project meubilair revitaliseren, kan ook de ene klant producten hergebruiken van een andere klant om zo veel mogelijk cirkels te kunnen sluiten. Hiervoor gebruiken we de Gispen-marktplaats.”

Waarom is Gispen partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

"We zetten vol in op de transitie naar een circulair businessmodel. Hiermee concretiseren wij onze duurzaamheidsambities. De transitie naar een circulaire economie vraagt om een holistische aanpak in de keten. Een duurzaam bebouwde omgeving bestaat uit duurzame gebouwen, die optimaal kunnen presteren indien voorzien van een duurzame inrichting. Aangezien samenwerken en kennisdelen cruciaal zijn in de transitie, sluit Gispen graag aan bij Duurzaam Gebouwd.

Welke ontwikkelingen op het gebied van kantoorinrichting verwacht u over 10 jaar?

“In de toekomst verwachten we dat een flexibele inrichting steeds vaker een service wordt. Zo kan een directie met een andere visie over het optimaal functioneren van haar organisatie eenvoudig en snel het interieur aanpassen aan haar wensen. Omgevingspsychologie en evidence-based ontwerpen vormen de basis van het interieur. Met als centrale thema: gebruikerstevredenheid. Het eerste bedrijf dat wellbeing as a service in zijn kantoorinrichting heeft toegepast, is het IT-bedrijf Atos in zijn hoofdkantoor in Parijs.”

Foto bovenaan: Rick Veenendaal (rechts) en Pieter Fritz van Duurzaam Gebouwd ondertekenden tijdens Building Holland 2017 het contract.