‘Stel Sustainable Development Goals centraal bij nieuw regeerakkoord'

Een gezamenlijke oproep om de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal te stellen in een nieuw regeerakkoord is aangeboden aan informateur Schippers. De coalitie bestaat uit ruim 185 bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Ook Duurzaam Gebouwd ondertekende de oproep.

Onder andere Arcadis, de Erasmus Universiteit, Natuur & Milieu en Cordaid dringen aan op een duurzaam regeerakkoord waarin al het beleid wordt getoetst aan de SDG’s. “Wij – een coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties – kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de SDG-agenda is voor de toekomst van onze samenleving en toekomstige generaties”, schrijft het initiatief.

Meer informatie en participatiemogelijkheid

Lees meer informatie over het initiatief is te lezen op de website van Duurzaamregeerakkoord.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de mogelijkheid tot participeren.