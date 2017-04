Retailvraagstuk onder de aandacht bij informateur

De Retailagenda moet in het nieuwe kabinet worden voortgezet. Dat schrijft voorzitter Marijke van Hees van de Retailagenda in een brief aan informateur Edith Schipper.

In haar brief onderstreept Van Hees de betekenis van de retail. “Het is niet alleen een belangrijke economische sector, winkels vormen samen met horeca het hart van de binnensteden en kernen. Winkelstraten zijn zo een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van steden en dorpen.”

Meer werkgelegenheid

De Retailagenda zet zich in om het verdienvermogen en de werkgelegenheid in de sector te vergroten, en de leefbaarheid in binnensteden en dorpskernen te verbeteren. Door de structurele veranderingen in de detailhandel moeten de Nederlandse binnensteden en winkelcentra een stevige transformatie doormaken om ook voor de toekomst vitaal en aantrekkelijk te blijven.

RetailDeals voor bestrijding leegstand

Daar wordt volgens Van Hees hard aan gewerkt. ”Zo’n 119 gemeenten zijn inmiddels samen met lokale stakeholders aan de slag met de RetailDeals. Hierin formuleren zij een visie en een concreet actieplan met duidelijke keuzes over kansrijke en kansarme winkelgebieden om leegstand terug te dringen. Daarnaast hebben alle twaalf provincies provinciale RetailDeals gesloten. Ze voeren de regie over de regionale samenwerking en afstemming en zetten (ruimtelijke) instrumenten in om gezonde winkelgebieden te realiseren en winkelleegstand aan te pakken.”